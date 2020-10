Fernando Niembro dijo que la designación de Scaloni "está viciada desde el origen". Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 11:09

Los invitados al programa ESPN Fútbol Club Fernando Niembro y Javier Castrilli coincidieron en las desprolijidades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la designación de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina.

El conductor Alejandro Fantino abrió el debate por la elección de Scaloni como técnico del seleccionado nacional, y los periodistas del programa coincidieron en su mayoría que no estaban de acuerdo con lo sucedido.

El periodista Fernando Niembro, uno de los invitados de la noche, opinó: "La designación de Scaloni está viciada desde el origen. Era miembro del cuerpo técnico de Sampaoli y formó parte de un golpe de estado que los jugadores le hicieron a Sampaoli en Rusia. Es poco ético que se haya quedado, y lo hizo con la complacencia de los jugadores. Este grupo necesitaba a un técnico dócil".

El exárbitro de fútbol Javier Castrilli, dijo que no se puede hablar de Scaloni sin hablar de la desprolijidad de cómo fue designado. "Scaloni surgió de la noche a la mañana, lo sacaron de una galera y dio toda la impresión que fue colocado a dedo sin consultarle a nadie".

Seguidamente, Castrilli manifestó: "La envergadura que requiere ser técnico del seleccionado nacional y de la forma que fue asignado, me pareció una falta de respeto a muchos otros técnicos, que tienen experiencia demostrable como para ser tenidos en cuenta. Con las selecciones juveniles hicieron lo mismo", explicó Castrilli poniendo como ejemplo que a Hugo Tocalli, de extensa trayectoria en juveniles, le llegaron a pedir un currículum para ser tenido en cuenta para el cargo.

El periodista Miguel Simón consultó a sus compañeros si tenía sentido discutir a un entrenador después de la primera fecha de eliminatorias. Además, Simón expresó que la AFA al contratar a Scaloni no pensó en muchos factores que podía tener en contra, como en algunos patrones exitosos.

Posteriormente Simón respaldó con datos el motivo por el que no coincide con la elección del actual técnico de la Selección. "No lo hubiese elegido a Scaloni. Un técnico nacional tiene que tener merecimientos para llegar al puesto. Me estuve fijando en los últimos ocho técnicos finalistas de la copa del mundo y cuál era la experiencia. Saque la conclusión de que los técnicos tienen un promedio de 55 años promedio, casi 19 años de carrera", argumentó el periodista.