Lionel Scaloni llegó a Washington y habló de Messi, posibles cruces, distancias, calor y la Finalissima

El hotel Watergate es el lugar donde Lionel Scaloni, el director técnico de la Argentina, esperará el sorteo del Mundial de 2026, que se desarrollará este viernes desde las 14 (hora de Buenos Aires) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, de Washington. El pujatense se volverá un eje de atracción de la ceremonia, porque será el encargado de trasladar la Copa del Mundo, que la selección ganó en Qatar 2022 bajo su conducción.

El entrenador viajó a la capital de Estados Unidos acompañado por Pablo Aimar, Matías Manna y los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, mientras que Roberto Ayala esperó allá al grupo, ya que se adelantó para participar en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino en Nueva York el miércoles. “Me enteré hace un ratito de esto”, aludió Scaloni a su función de “devolver” a FIFA el trofeo en la apertura del sorteo. “Una alegría enorme volver a estar en un sorteo de un Mundial, y con la expectativa máxima”, agregó frente a los medios.

Scaloni y Pablo Aimar, uno de sus asistentes en el cuerpo técnico, que viajó también para el sorteo. CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La jornada de clima invernal y la ausencia de interés de parte del ciudadano común estadounidense, alejado del fútbol, son dos características que Scaloni observó al ingresar el hotel. La facilidad de pasar desapercibido, sin embargo, desapareció ante la marea de micrófonos y periodistas que lo interpelaron. “Hoy estamos bien. A mí lo único que me gusta es que seguimos batallando y luchando como si este equipo no hubiera ganado nada. Es lo que debería hacer cualquier futbolista: seguir intentando ganar. Lo que más me preocupa es que lleguen bien los chicos. Comparado con el anterior [Mundial], estoy un poco más tranquilo; en el anterior hacíamos muchas más cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos las cuentas, pero mientras tantos disfrutemos de este momento”, comparó entre lo que pasó en 2022 y cómo espera el nuevo desafío, siendo ahora campeón defensor.

Los cuatro bombos, las especulaciones sobre posibles rivales, el deseo de eludir a selecciones de la UEFA que deben afrontar el repechaje, entre ellas, Italia, son cuestiones que Scaloni prefiere desestimar. La experiencia de lo que vivió en Qatar 2022 es su mejor respaldo para no enfrascarse en múltiples variables. “De todas las cuentas que hacíamos en el Mundial pasado, muchas no se dieron. Lo más importante es que para hacer algo tenés que enfrentarte con los mejores. En este Mundial hay muchos buenos. Hay un montón de equipos que pueden luchar y al final siempre van a tocar rivales fuertes a partir de los cuartos de final. Va a ser complicado”, manifestó el santafesino de 47 años, que puede tener como aperitivo del Mundial la Finalissima frente a España.

El DT acaricia la Copa del Mundo en Qatar 2022; ahora será el encargado de llevar el trofeo en el comienzo de la ceremonia del sorteo del Mundial en la capital de Estados Unidos. Aníbal Greco - LA NACION

El enfrentamiento entre los seleccionados campeones de la Conmebol y de la UEFA está programado para marzo de 2026, en la primera ventana FIFA del año, aunque Scaloni y su colega Luis De la Fuente no están convencidos. “No es la incomodidad. Se podría haber jugado antes. Estamos a la espera, no tenemos noticias. Yo viajé con Luis; es mi amigo, me dio el curso de entrenador en la UEFA. Y tampoco él tiene una confirmación absoluta”, sostuvo.

Washington será el epicentro del fútbol este viernes, pero como aperitivo para los argentinos y desde Miami, el capitán Lionel Messi reflexionó en una entrevista con ESPN sobre el Mundial, que por primera vez tendrá a tres países sedes: Estados Unidos, México y Canadá. “Es un grupo que va a volver a intentarlo, que va a dejar todo y que va a pelear. Después, por pequeños detalles se puede quedar afuera. Un Mundial es muy difícil; cualquier selección puede complicar, puede dejarte afuera. Puede pegar en el palo [la pelota] y salir, puede pegar en el palo y entrar. O perder por un penal. En las últimas tuvimos la suerte, si bien fuimos muy superiores tanto contra Holanda como contra Francia. Terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu [Emiliano Martínez], que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial”, expresó el número 10 de Inter Miami, charlando con el periodista Pablo González.

"NOSOTROS ACOMPAÑAREMOS LA DECISIÓN QUE TOME. POR AHORA VA TODO BIEN..."



🐐 Scaloni habló sobre la presencia de MESSI en el Mundial 2026



📺 #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/ixSH3yCOR4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 5, 2025

Sobre la presencia en la Copa del Mundo, Messi no anduvo con rodeos: “Venimos hablando y él [Scaloni] siempre me dice que le gustaría que estuviera, en el lugar que me tocara. Tenemos una relación de mucha confianza [fueron compañeros en la selección como futbolistas] y hablamos de todo”, expuso el capitán de la Argentina. El hoy entrenador no se apartó del guion al ser consultado más tarde sobre el tema: “Lo decidirá él; nosotros acompañaremos la decisión que tome. En principio, por ahora va todo bien, pero como él dice: falta tiempo. Es fútbol y aunque parezca que el Mundial está cerca, seis meses son mucho. Esperemos que él esté bien y que tome la mejor decisión para él como para la selección. Bastante maduro es y se ha ganado poder decidir”.

En la conversación con los periodistas Scaloni también se refirió a dos temas que preocupan a los entrenadores tanto como la jerarquía de un posible rival en el grupo: la logística y el clima. “En principio se jugaría por cercanía, pero como es un país muy grande, algún desplazamiento en avión va a haber que hacer. Qatar será único: hasta para el aficionado era más cómodo”, respondió el santafesino, rememorando que en 2022 los traslados resultaron mínimos porque la distancia más grande entre estadios era de 75 kilómetros, mientras que los recorridos cortos podían ser hechos en apenas 15 minutos. Acerca del clima y de los horarios, Scaloni fue tajante: “Si es como en el Mundial de Clubes, puede preocupar. Ojalá lo corrijan, porque ya sabemos que para el espectáculo, con ese calor es difícil”.

La sonrisa de Scaloni, que desea contar con el capitán Lionel Messi en el Mundial; "lo decidirá él, nosotros acompañaremos la decisión que tome", dijo el entrenador. Manuel Cortina - LA NACION

Finalmente, el DT opinó sobre la posibilidad de que la lista de jugadores se extienda a 30 integrantes. “Cuantos más, mejor: 23 parecían un montón, después pasamos a 26 y parecía que eran un montón, y dado lo que fue el año... Después hay que arreglarse con los que queden afuera. Si son 30, yo quiero que los 30 se cambien, porque dejar a alguno afuera es complicado”, manifestó.

La cuenta regresiva para conocer a los adversarios de la selección argentina en el Mundial comenzó y para Scaloni hay múltiples escenarios que se debe atender con la meta de repetir la coronación de Qatar 2022.