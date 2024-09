Lionel Scaloni sorprendió con una reflexión acerca de su referente como entrenador

Escuchar

En el predio de la AFA en Ezeiza se ajustan los detalles para un viaje que representa una parada compleja para la selección argentina. El conjunto de Lionel Scaloni partirá esta tarde rumbo a Colombia, donde se medirá ante el equipo de Néstor Lorenzo, el martes próximo, por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Antes del partido en el calor de Barranquilla, el entrenador argentino dio algunos detalles acerca de la formación titular que podría jugar contra el conjunto cafetero: “El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido del otro día. Con los achaques típicos de este tipo de competencias. Nico González se entrenó diferenciado y Alexis (Mac Allister) con el grupo. Veremos con evolucionan, aunque tampoco hicimos un entrenamiento tan exigente. En líneas generales estamos bien ”, comentó.

Una de las principales inquietudes del técnico es determinar cómo es la evolución de Nicolás González (golpe en el talón) y de Mac Allister (molestia en el aductor), que terminaron tocados en la goleada por 3-0 ante Chile, en el Monumental, el jueves último.

Lionel Scaloni DT de la selección argentina después del triunfo ante Chile, en el Monumental JUAN MABROMATA - AFP

Y el entrenador sí adelantó que podría haber variantes en la alineación titular: “ El equipo es muy prematuro. No sólo por el inconveniente de Nico y Alexis, todavía estamos evaluando cómo vamos a jugar y posiblemente podamos hacer algún cambio. Pero no sabría decir cuántos. Falta todavía, esperaremos, pero sí es posible que haya cambios ”.

Con Alexis Mac Allister y Nico González en duda, el entrenador piensa diferentes alternativas en la formación inicial. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso pelean por un lugar en el mediocampo, mientras que Paulo Dybala es una alternativa en el ataque. Además, Scaloni estaría analizando mover piezas en el sector defensivo: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían reemplazar a Nahuel Molina y Lisandro Martínez.

Una de las consultas que le realizaron al entrenador campeón del mundo y bicampeón de la Copa América fue acerca de sus referentes, y sorprendió con una reflexión: “ Me siento identificado con Ancelotti. Lo escucho y coincido con muchas de sus formas de pensar el juego. Me parece un tipo que hizo historia. Después hay muchos que me transmitieron cosas importantes ”, dijo, en relación al italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid. Y agregó: “Del resto de los que he tenido: José Pékerman y Daniel Córdoba, que cuando estuvo en Estudiantes me transmitió un montón de cosas”.

LOS REFERENTES DE SCALONI: el entrenador de la Selección Argentina reveló cuáles son los técnicos que admira en su profesión. pic.twitter.com/EkRvNCvMqC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2024

El entrenador habló acerca de otros temas más allá del próximo duelo con Colombia. Por eso, se tomó unos segundos para explicar cómo vio a Pekerman en su último encuentro en persona con el ex DT de la selección de Colombia: “Estuve en el velatorio del Flaco Menotti y pudimos hablar un rato. Hablamos de fútbol, de cómo está pasando él sus momentos. Nos gustaría verlo en un banco de suplentes. Pero no sé cuál es su idea. Todos los que pasamos por sus manos quedamos marcados ”.

Sobre la recuperación de Lionel Messi en Inter Miami, tras la lesión en el tobillo derecho que lo sacó en medio de la final de la Copa América 2024, el DT aclaró: “ Esperamos que Leo empiece a jugar y cuando tengamos que dar la siguiente lista con él no será la excepción para comunicarnos . Será dentro de dos semanas, cuando tengamos que dar la lista para el siguiente partido y ahí veremos si está en condiciones”.

¿LA SELECCIÓN APRENDIÓ A JUGAR SIN MESSI! Scaloni se refirió al rendimiento del equipo ante la ausencia de Leo. pic.twitter.com/YcZbPwar6s — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2024

Además, explicó cómo trabajan todos para aprender a jugar sin la presencia del capitán de la selección argentina: “Messi es un futbolista único. Lo bueno que tiene este equipo es que tiene una idea de juego, más allá de sus intérpretes . Eso ayuda. Es evidente que cuando no está Leo, hacemos lo mismo pero sin ese toque final que él tiene. La calidad de sus futbolistas es similar en todos los puestos. Todos saben lo que tienen que hacer”.

A la hora de analizar a Colombia, el entrenador dejó en claro que no será para nada un duelo sencillo y que hay varios detalles que hacen al compromiso de altísima exigencia: “ Es verdad que el horario no ayuda al espectáculo. Es para todos igual. Lo digo por las comodidades del futbolista. El contexto del partido va a ser normal, todos quieren que dentro del campo de juego gane su equipo”. Y agregó: “ No vamos a cambiar nuestra manera de defender, es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado ”.

Ante la dificultad que representa cada cita de la selección argentina, Scaloni también habló acerca de lo complejas que son las eliminatorias sudamericanas: “Hay que ver mucho el contexto de cómo se ganan los partidos. Cuando te confías, en el mejor momento, nos agarró Arabia y nos ganó. Todo puede pasar. Lo importante es reponerse. El nivel es parejo. Vimos un Perú-Colombia y los peruanos pudieron ganar y están últimos en la clasificación. Hemos hecho buenos puntos y creo que estamos bien, pero no hay que confiarse ”.

LA NACION