Lionel Scaloni, tras el épico triunfo de la selección ante Inglaterra: “Somos únicos”

Luego del épico triunfo de la selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que intentarán ganar la final ante España y le agradeció a la hinchada.

“Somos únicos. No es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido”, manifestó el DT tras el partido.

Inglaterra 1 - Argentina 2 | Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y ¡está en la final!

“La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y hoy demostraron que sienten como uno mas, así que contentísimo”, agregó.

El entrenador campeón del mundo recordó que en declaraciones recientes había expresado que el grupo no lo dejaba de sorprender y que iban a intentar ganar y dejar todo para avanzar a una nueva ronda, aunque advirtió que es “muy difícil” repetirlo una y otra vez.

El técnico dirigirá por segunda vez una final. La primera fue en Qatar 2022 y resultó en un triunfo para la albiceleste en los penales luego del 3 a 3 en el partido.

Scaloni observa el ambiente antes del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este caso, el rival será España, que viene de vencer con firmeza por 2 a 0 a la Francia de Kylian Mbappé.

Lautaro rompió en llanto

Lautaro Martínez, quien ingresó a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro y anotó el gol de la victoria, rompió en llanto luego del partido.

Frente a las preguntas, la emoción le ganó y no lograba contestar. “No sé, la verdad...”, dijo y se quebró. “Es muy fuerte. Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol”, expresó.

El delantero Lautaro Martínez #22 y el delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festejan la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El Toro continuó en llanto, hasta que finalmente pudo hablar de su familia, uno de los componentes centrales para su estabilidad emocional en este Mundial. “[Es] Para mi vieja, que el día que me fui a Racing... mamá nunca dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol y que una final”, señaló.

Se refirió a la importancia de sus vínculos durante este mes y medio. “Tengo amigos e hijos que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio. Disfruto de esto. Mi hija me hizo bajar un cambio, mi hijo me hizo bajar tres, y hoy soy un hombre y disfruto de la vida”, sostuvo.

“Es el gol de toda mi familia, de ese niño que empezó a jugar al fútbol. El amor por este deporte, jamás imaginé vivir estas sensaciones dentro del cuerpo, solo las viví cuando nació mi hija”, agregó.