Lionel Scaloni y las razones por las que aún no le dio el equipo a sus propios jugadores para el cruce con Países Bajos en Qatar 2022

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Le sacudió tanto el ánimo a Lionel Scaloni lo que sucedió con el caso Rodrigo De Paul, que el entrenador tomó medidas para evitar que se repita una situación similar. Su intención es que no se filtre nada de lo que sucede en la Universidad de Qatar, porque entienden que de lo contrario le ofrece ventajas al afuera. Por lo tanto, para este choque con Países Bajos, en el estadio Lusail, aplicó idénticos procedimientos respecto a la conformación del equipo: sólo él y su staff técnico tienen claro cómo formará la selección argentina para estos cuartos de final.

La incomodidad que le generó al entrenador la salida de una noticia que no quería justo en el día que su práctica era cerrada, lo obligó a tener que mirar con desconfianza hacia todos los costados. Por eso es que tomó la determinación de recién darles el equipo a sus futbolistas en el momento que les de la charla técnica, de la misma manera que allí les pedirá que por favor no les comuniquen a sus familiares nada para que la información llegue antes de tiempo, en especial, al vestuario de Países Bajos.

Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, una alternativa para la mitad de la cancha; los rumores de una lesión del volante de Atlético de Madrid circularon con fuerza, pero no se le advirtió dolencia alguna en la última práctica Aníbal Greco - La Nación

No es nueva esta estrategia de Scaloni de ocultar su formación hasta dos horas antes del partido, el margen que otorga la FIFA a cada selección para dar su equipo. Ya recurrió a esa posibilidad en el duelo ante Australia, por los octavos de final, aunque en esa oportunidad sólo se trataba de preservar el cambio que haría, no había enojo como en este caso. Por eso para este cruce con los neerlandeses entendió que de las reuniones que tiene con Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, la mesa chica de la selección, no debía salir ni un solo dato hacia el resto de la delegación.

La duda que se generó respecto de la condición física de Rodrigo De Paul fue tan grande que hasta el propio jugador tuvo que salir en sus redes sociales, sin que nadie públicamente hables de una dolencia del futbolista, a publicar que todo estaba bien. En el último entrenamiento antes del cruce con Países Bajos y que pudo ver la prensa, la actitud corporal de De Paul se contradijo con las versiones más extremas que hablaban en las últimas horas de una distensión grado. Incluso, la madre de De Paul, Mónica, habló en un programa en el programa de María O’Donnel, en Urbana Play, para descartar que su hijo tenga algún tipo de molestia física alguna.

Sin embargo, nadie se atreve a confirmar que el volante de Atlético de Madrid estará desde el arranque ante el equipo de Louis van Gaal, de la misma manera que resulta imposible saber si Ángel Di María será parte de la formación titular para el encuentro de esta noche en Qatar, a las 16, hora de la Argentina. Lo cierto es que Scaloni sí ensayó algunos movimientos tácticos con los dos futbolistas y en esas pruebas siempre De Paul fue parte de la elección del entrenador. Mientras que Di María ingresó cuando el técnico determinó no utilizar la línea de cinco defensores y sacó a Lisandro Martínez para que ingrese el atacante de Juventus.

Ángel Di María es otros de los interrogantes de cara al choque con Países Bajos JUAN MABROMATA - AFP

Lo único concreto para este duelo determinante para la selección argentina es que Scaloni tiene claro que si De Paul y Di María no están plenos físicamente no estarán desde el arranque para jugar con Países Bajos. El entrenador ya se los comunicó a ambos y los futbolistas aceptaron la idea, aunque ambos quieren estar sí o sí adentro de la cancha. Por lo tanto, el equipo podría conformarse con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

En las próximas horas el entrenador dará la charla, les comunicará a sus futbolistas quiénes tendrán el privilegio de ser parte de los cuartos de final y se comenzará a resolver el misterio. La selección argentina está cómoda en ese escenario y el técnico no quiere que nadie le quiebre ese encanto.