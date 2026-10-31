Lisandro Martínez fue expulsado en la derrota de Manchester United ante Chelsea por la Premier League

La cuarta derrota en los últimos cinco partidos de Manchester United tuvo este sábado el componente extra de la expulsión de Lisandro Martínez en el 2-0 sufrido como visitante ante Chelsea por la fecha 9 de la Premier League, donde está apenas por encima de la zona de descenso.

Ya amonestado por un agarrón y un golpe a un rival en su intento de detener un avance sólo cuatro minutos antes, el defensor argentino fue a marcar a Wesley Fofana en un tiro de esquina que se lanzó pasado y el francés cayó en el área tomándose el cuello. Enseguida, el árbitro recibió el llamado del VAR para observar la secuencia en el monitor junto al campo de juego.

El árbitro Peter Bankes le muestra la segunda amarilla a Lisandro Martínez, que se irá enseguida expulsado en el partido que Manchester United perdió por 2-0 ante Chelsea, por la Premier League GLYN KIRK - AFP

Fueron necesarias unas pocas repeticiones de la secuencia para que Peter Bankes se convenciera de que la acción era penal. Martínez nunca miró hacia la pelota y fue directo a chocar al adversario, al que la pelota lo superaba largamente. Así, al regresar a la cancha, el juez sancionó el penal (que ejecutaría eficazmente Cole Palmer), convocó a Lisandro y le mostró una segunda amarilla y la tarjeta roja.

¡LICHA VIO LA ROJA! Por este empujón que derivó en penal para el Chelsea, Lisandro Martínez se fue expulsado en el Manchester United tras recibir la segunda amarilla.



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El campeón del mundo con la selección ensayó un reclamo, pero rápidamente su compañero Amad Diallo lo contuvo y lo convenció de salir, interponiéndose en su camino hacia el juez principal.

Minutos antes, a los 5 de esa segunda etapa, Licha había quedado en la foto del primer gol de Chelsea, con una débil respuesta en su intento de frenar a Morgan Rogers, quien ingresó al área por el centro, lo superó con facilidad y resolvió con clase, mano a mano con el arquero Senne Lammens.

¡QUE GOLAZO DEL CHELSEA, POR FAVOR! Morgan Rogers pasó entre medio de Maguire y Lisandro Martínez, la picó ante la salida de Lammens y con mucha calidad marcó el primer tanto de los Blues ante el United.



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Para Martínez, la expulsión llega en medio de una serie de capítulos que incluyen sus declaraciones públicas con críticas a la dirigencia del club, tras una derrota ante Atlético de Madrid por la Champions League, y sus posteriores disculpas.

“Hicimos una temporada fantástica el año pasado. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir. Esperaba más de nuestro director deportivo”, lanzó, apuntando a Jason Wilcox, mientras cuestionaba que las responsabilidades por los malos resultados recaigan siempre sobre el DT y los jugadores. “Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más”, dijo aquella noche.

Lisandro Martínez había sido contundente tras la derrota ante Atlético de Madrid por la Champions League, apuntando contra la dirigencia y la falta de fichajes Captura

Tras la tensión que generó, apenas dos días más tarde Martínez salió a disculparse. “Me reuní con la dirigencia del club y con el entrenador. Fue una conversación muy positiva, en la que pudimos intercambiar opiniones y hablar abiertamente sobre lo que ocurrió después del partido del martes [ante el Aleti]. Todos saben que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con mucha intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas”, comenzó su mensaje en una historia de su cuenta de Instagram, escrito en inglés.

El futbolista de 28 años también hizo hincapié en la importancia de mantener la unidad dentro de la institución. “Nuestro club está en su mejor versión cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a eso. Sé que todas y cada una de las personas de Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición compartida: conseguir los éxitos que este club y sus hinchas merecen. Con esta situación ya superada, estamos completamente enfocados en ganar juntos”, completó.

Lo mejor de Chelsea vs. Manchester United

Pasaron sólo 18 días de aquella caída y sus declaraciones. Desde entonces, el United empató con Leeds 1-1 como visitante y encadenó otras tres duras caídas, ante Como (4-1) por la Champions League en Italia, y frente a Bornemouth (3-0), de local, y Chelsea (2-0), por la Premier League.

Los Diablos Rojos apenas ganaron uno de los nueve partidos en la liga inglesa, recibieron 15 goles y podrían terminar la fecha en zona de descenso. En paralelo, están complicados en la Champions, con un equipo que no encuentra el rumbo. Y justo una de sus voces de mando, Lisandro, está siendo uno de los responsables de este momento y tiene la mirada puesta de referentes del club, que lo critican, al igual que la prensa inglesa.

Sobre el final del juego, Valentín Barco ingresó en el conjunto ganador y estuvo cerca de anotar el tercer gol. Chelsea, con 16 puntos, está cuarto en el torneo, momentáneamente en zona de clasificación a la Champions.