Lisandro Martínez, la incertidumbre por el grado de su lesión y el afecto de sus compañeros de selección

Las imágenes que llegaban de Old Trafford causaban suma preocupación. Lisandro Martínez cayó en una acción en la que no tenía a ningún rival alrededor y luego siguieron los gritos de dolor y la salida del campo de juego asistido por dos rivales circunstanciales pero compañeros en la selección argentina: Gonzalo Montiel y Marclos Acuña. Fue en el 2-2 ante Sevilla, por los cuartos de final de la Europa League. Con el transcurrir de las horas, algunos datos intentaron tranquilizar: no estaba comprometido el tendón de Aquiles, como muchos se apresuraban a informar. Sin embargo, el diagnóstico oficial todavía se hace esperar. Manchester United aguarda los resultados de las pruebas médicas, que, según reportes preliminares, descartarían un problema ligamentario. Sin embargo, podría tratarse de la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho que, de confirmarse, lo dejaría fuera de las canchas por lo que resta de la temporada.

“No pasaron ni 24 horas. No tengo un diagnóstico completo, por lo que no puedo responderles en este momento”, se excusó el neerlandés Erik Ten Hag, entrenador de los Diablos Rojos, en la conferencia de prensa previa al partido de este domingo ante Nottingham Forest, por la Premier League. Y añadió: “Tengo una idea (de la lesión de Martínez), pero no quiero tirar más combustible a la especulación”. De todas maneras, el ex DT de Martínez en Ajax elogió a los dos posibles reemplazantes de los lesionados: el inglés Harry Maguire y el sueco Victor Lindelof.

“Tengo mucha fe en ellos”, dijo Ten Hag. Y agregó: “Tenemos defensores centrales competentes. Probaron su nivel en el pasado y también en esta temporada. Tenemos cuarto o cinco muy buenos zagueros que pueden hacer el trabajo”, se ilusionó el DT, que espera clasificar a su equipo (está cuarto) a la próxima Champions League.

El partido del jueves entre Sevilla y los Diablos Rojos dejó una foto: los argentinos Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, futbolista del equipo español, llevando en andas a Martínez, compañero suyo en la selección campeona del mundo en Qatar 2022. El defensor central, ya lastimado, prácticamente no podía moverse. Y sus compatriotas lo ayudaron a salir de la cancha. “Todo lo mejor amigo y que no sea mucho”, le escribió Acuña en su cuenta de Twitter. La publicación tiene la instantánea del momento en que lo acompañaban junto a Montiel. Diferentes camisetas; mismo sentido de compañerismo.

Todo lo mejor amigo y que no sea mucho 🙏🏼 @LisandrMartinez 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/OhkHzeyVKK — Marcos Javier Acuña (@AcunaMarcos17) April 13, 2023

Lisandro Martínez se lesionó solo, momentos antes de que los españoles alcanzaran el gol del descuento y se pusieran 1-2. Fiel a sus características, pelota al pie, el defensor enganchó hacia adentro con su pierna derecha y, ya en el movimiento, se dio cuenta de que algo estaba mal. Quedó tendido en el piso. Lo rodearon futbolistas de los dos equipos, con gestos de preocupación. Después de la primera evaluación médica, y ya sin poder seguir en el partido, Acuña y Montiel ayudaron a su compañero de selección. Y lo llevaron en andas hacia la línea de cal. Allí, Martínez se tomó la cara, visiblemente preocupado por su estado.

“Hablé con él y está bien, en calma. Competimos en tres torneos, por lo que necesitamos un equipo. Si Licha y Varane no están disponibles el domingo, entonces otros compañeros tendrán que hacer su trabajo. Vimos a Harry Maguire en un buen partido el sábado y también hoy (por ayer) hizo un gran encuentro”, dijo Ten Hag después del empate ante los andaluces, un partido en el que los Diablos Rojos se hicieron dos goles en contra.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, también se pronunció sobre la situación vivida en Old Trafford: “Siempre habrá un lugar en el cual compartamos triunfos y dolores. La selección @argentina es familia. Fuerza Licha”, posteó en su cuenta de Twitter.

Siempre habrá un lugar en el cual compartamos triunfos y dolores.



La selección @argentina es familia. 🇦🇷



Fuerza Licha 💪🏻🙏🏼 pic.twitter.com/yv2ZY1AqaH — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) April 13, 2023

Scholes: “Será una gran pérdida para el United”

Dos ex futbolistas de Manchester United como Paul Scholes y Owen Hargreaves lamentaron la lesión de Lisandro Martínez. Y elogiaron desde su rol de comentaristas televisivos el trabajo del ex jugador de Newell’s y Defensa y Justicia. “Será una gran pérdida. Ha aportado carácter, fuerza y solidez al equipo. Con Varane también afuera, el partido de vuelta ahora sea un encuentro 50-50″, dijo Scholes.

Hargreaves, por su parte, agregó: “Sus compañeros internacionales se lo llevaron, lo que es un gran gesto. Probablemente no quería salir en camilla, es de ese tipo de jugadores. Mis pensamientos están con él. No queremos especular, pero para él caer así...es un gran guerrero. Es un jugador fabuloso. Sería una gran pérdida”.

