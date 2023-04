River: la curiosa autocrítica de Demichelis tras la victoria ante Gimnasia por los “22 milímetros” de altura del césped

escuchar

River venció por 3 a 0 a Gimnasia (La Plata) en el estadio Monumental. Tuvo momentos de buen fútbol, Matías Suárez hizo un golazo y el equipo se afirma tanto en la tabla de posiciones como en la cancha: afirma una identidad que empezó a forjarse en este nuevo ciclo, luego del adiós de Marcelo Gallardo. Tiene individualidades en nivel altísimo (Lucas Beltrán, Esequiel Barco, Enzo Pérez, incluso Franco Armani) y llegó a los 27 puntos, cuatro más que San Lorenzo, su escolata en el torneo. Sin embargo, Martín Demichelis, el entrenador millonario, se refirió en la conferencia de prensa a un detalle del Monumental (otra vez repleto) que pasó inadvertido: la altura del césped.

“Es cierto que el primer tiempo nos costó tener esa circulación de pases que tuvimos en otro partido. La cancha estaba rapidísima, la primera vez que la bajamos a 22, puede ser un error mío. Cosas a tener en cuenta y corregir. Después por momentos encontramos esa fluidez de pases. Con los minutos fuimos contundentes y muy sólidos”, reflexionó el entrenador cordobés, de 42 años, tras el triunfo ante el Lobo. Hasta este partido, el césped del Monumental tenía cuatro milímetros más: 26, según detalló el propio entrenador. Al cortarlo, la pelota tiene menos rozamiento, pica más alto y va más rápido. El objetivo era darle aún más velocidad a los pases. Pero, para eso, se necesita precisión, que River recién encontró en la segunda parte.

Más allá de la autocrítica por su decisión de cortar el césped a una altura inusual, Demichelis tuvo palabras de elogio para el equipo y para un futbolista en particular: Matías Suárez. Cordobés como él, anotó un gran gol (el tercero de River) y fue ovacionado por los hinchas. “Particularmente, hoy (por ayer) me emocioné por el golazo de Matías Suárez, que es un jugador extremadamente importante para el plantel, y que quiera seguir extendiendo su carrera pese a que el problema de la lesión de rodilla no es de fácil resolución, realmente es conmovedor”, dijo Demichelis. Y agregó: “Lo daban como ex jugador y tranquilamente podría haber dado por finalizada su extensa carrera. Pero me enorgullece tenerlo en el equipo y acompañar su deseo de seguir superando dolores y compitiendo. Debe ir de a poco, jugando primero 30 minutos, después 60 y ver si los médicos le autorizan en su momento los 90″.

El entrenador millonario también deseó que su equipo “sea una máquina” y resaltó que con 27 puntos “no son campeones”. “Hay que sacar otros 27 y ver si con 54 nos alcanza”, adelantó. Y se refirió a la naturaleza del encuentro ante el Lobo, que llegaba al Monumental tras vencer por 3-1 a Racing, pero con nueve cambios en su formación inicial. “Era un partido, desde lo emocional, muy difícil. La gente esperaba un 5-0 en el primer tiempo. Nos costó, quizá por ansiedad. Es un partido para agradecer al plantel”.

También les agradeció a los hinchas por el aliento constante, aún en día hábil y laborable como el jueves. “Me gusta cuando la gente puede disfrutar, quiere decir que venimos bien. En un día laboral volvió a llenar el estadio para apoyarnos”, dijo el entrenador millonario. También reflexionó sobre el ambiente que se respira en el vestuario, y el ADN de River: “Acá hay una gran armonía dentro del plantel y eso nos hace trabajar con mucha tranquilidad, pero es algo que viene del legado de Leonardo Ponzio, Javier Pinola y tantos otros que pasaron por aquí. Y hay jugadores que ahora están elevando su nivel, como Esequiel Barco que es desequilibrante, o José Paradela, que el domingo va a ser titular en Rosario contra Newell’s”, adelantó.

El calendario, con dos partidos por semana entre el torneo local y la Libertadores, llevará al DT a tomar la decisión de hacer una cantidad importante de cambios para el partido del domingo. Es que en el horizonte cercano aparece Sporting Cristal, al que River recibirá el miércoles obligado a ganar, debido a la derrota que sufrió en el debut en la copa ante The Strongest. Si bien no confirmará la formación que utilizará ante Newell’s, anoche dio algunos indicios. “Este Newell´s es muy intenso como es su entrenador, vamos a enfrentar a un gran equipo el domingo. Hay cambios porque tenemos que ganar el domingo y el miércoles”. Luego le dedicó un párrafo en especial a Paradela: “José me sorprendió desde el primer día, Nacho también dijo que lo sorprendió. Fue difícil sacarlo, también a Solari y Borja. Agradezco el plantel que tengo”, cerró Demichelis.

Demichelis, el “Diablito” Echeverri y su debut en primera

La destacada actuación de Claudio “Diablito” Echeverri en el Sudamericano Sub 17 que se disputa en Ecuador, sumada al presunto interés por él de grandes clubes europeos como Real Madrid hizo que el entrenador de River se refiriera también a la progresión del talentoso número 10 de las inferiores millonarias. “Lo seguimos porque tiene el ADN de River”, dijo Demichelis. “Pero todavía no lo pudimos tener con la primera por sus compromisos con la Sub 17. Hay que bajar la expectativa para con él, ya que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo, porque tiene mucho para crecer”, apuntó.

Claudio "Diablito" Echeverri festeja uno de sus goles con la Selección Sub 17 en el Sudamericano de Ecuador

Así va River, ilusionado con su presente en la Liga Profesional y con el talento de sus inferiores que pronto tendrá a disposición en el primer equipo. La gente, sus hinchas, acompaña en cada partido y abarrota el estadio. Sólo falta compensar la derrota en el debut de la Copa Libertadores ante The Strongest para que la fiesta sea completa. Tiene tiempo; tiene con qué.

