Christophe Galtier, entrenador de PSG, se defendió de las acusaciones de racismo: “No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera”

escuchar

”Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable, me golpea en lo más profundo de mi humanidad”. Con estas palabras, Christophe Galtier, entrenador de PSG, arrancó una conferencia de prensa muy especial. El técnico tuvo que salir a defenderse de las serias acusaciones que aparecieron durante esta semana, que le señalaban comportamientos racistas durante su trabajo en el club Niza.

Asímismo, PSG, de manera institucional, manifestó su respaldo a Galtier: ”El club apoya a Christophe Galtier y desea que la verdad sea establecida por la justicia”, señaló el jefe de prensa del club antes de que el técnico tomara la palabra.

“Como muchos de ustedes, estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y el respeto por los demás. Toda mi vida como hombre, como futbolista o como entrenador ha estado dictada por el deseo de compartir, de respetar a los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera así que presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema. Ha sido difícil, muy duro evidentemente, pero me he refugiado en el trabajo. Los momentos pasados con los jugadores me han permitido olvidar lo que se ha dicho”, fueron sus palabras.

🗣💬 - Journaliste :"Vous pensez être victime d'une vengeance ? "



- Christophe Galtier : "Je ne peux pas répondre à cette question. Désolé." pic.twitter.com/Bl2yDVGlGp — RMC Sport (@RMCsport) April 14, 2023

Galtier, de 56 años afronta una fuerte polémica desde el martes, cuando el periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports hablaron de la existencia de un correo electrónico atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier. Este mensaje escrito al final de la temporada pasada, que la AFP no pudo autentificar, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación a una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión. ”Me dijo que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”, habría señalado Galtier, según escribió Fournier en el correo. “Me mostró su voluntad de cambiar en profundidad el equipo precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes”, añadió.

En un comunicado enviado a la AFP, el actual entrenador del PSG negó “con la mayor firmeza” haberse referido con términos discriminatorios a jugadores cuando dirigía el club de la turística ciudad de la Riviera Francesa. Julien Fournier, que salió del Niza en julio de 2022, afirma por su parte no estar implicado en la difusión del correo, aunque no parece negar su existencia. La fiscalía de Niza anunció este viernes la apertura de una investigación preliminar por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos.

Galtier celebra un gol con sus jugadores, en PSG FRANCK FIFE - AFP

Las acusaciones

Este jueves, el diario Nice-Matin había ofrecido más detalles de una supuesta reunión entre el DT y Julien Fournier, ex director de fútbol de Niza, en la que el DT habría cuestionado la contratación de futbolistas musulmanes. El diario de referencia en Niza se encargó de darle más profundidad al ‘Caso Galtier’. Uno de los puntos centrales es la relación del entrenador con Fournier, que aseguran que se rompió a pesar de que Niza terminó en 2021 la primera etapa de la Ligue 1 como segundo clasificado. Aseguran que Galtier le recriminaba los movimientos de Fournier en el mercado de traspasos, y que no dudó en ir a ver a los propietarios del club para que Fournier fuese despedido. Eso sucedió y en el medio francés escribieron que “el dirigente se guardó la venganza en el bolsillo filtrando el correo a INEOS (grupo empresario que maneja el club) con el que estalló el escándalo meses después”.

Nice-Matin además contó que Galtier, según fuentes internas de Niza, estaba en contra de contratar a jugadores musulmanes. Cuestionó, por ejemplo, el desembarco de Pablo Rosario, pedido por Fournier, por ser musulmán. Durante el Ramadán, además, supuestamente el entrenador de PSG los habría “obligado” a los jugadores musulmanes a romper el ayuno para jugar, generando mucho malestar en el vestuario, lo que provocó la reacción de Todibo, Gouiri o Boudaoui. “Si no comes, no juegas”, cuenta el diario que decía Galtier a los musulmanes durante el Ramadán.

Ante semejante revuelo, Niza emitió un comunicado en el que aseguró que “no iba a pronunciarse más al respecto y que los hechos se trataron con seriedad en su día”. Además, circularon versiones de que Galtier se había reído de las apariencias físicas y de la enorme barba de Didier Digar, ya que lo hacía parecer a alguien que practica la religión musulmana. Digar es hoy el entrenador Niza.

Con información de AFP

LA NACION