Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

En el comienzo de la nueva era sin Lionel Messi en el plantel, el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunció la lista de convocados para los amistosos de la doble fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Ya sin ‘Leo’, dejó afuera de la nómina a referentes de la “vieja guardia” como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que en la última ventana internacional solo sumaron minutos contra Benín, en la despedida del mejor jugador de la historia.

Otros grandes ausentes son Cristian Romero, el nuevo capitán albiceleste, y Lautaro Martínez, el tercero en la lista de portadores de la cinta según confirmó Scaloni. Ambos se quedaron afuera por lesión (el ‘Cuti’ por una distensión en el aductor y el ‘Toro’ por una distensión en los flexores del muslo izquierdo), por lo que el líder del equipo será el sub-capitán elegido por el entrenador, Emiliano Martínez.

El ‘Dibu’ fue citado a pesar de estar en pleno proceso de recuperación por una fractura de mandíbula. “Voy a ir. Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar”, había comentado en una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul para el programa de YouTube llamado Los Edul. “No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”, aseguró.

En contrapartida, una de las grandes sorpresas es el regreso de Gonzalo Montiel. El autor del penal ante Francia que le dio la tercera estrella a la selección argentina en Qatar 2022 no había sido citado para los últimos amistosos, ni siquiera para la despedida de Messi, como si ocurrió con De Paul y Lo Celso. Por este motivo, se especulaba con que su ciclo en el seleccionado podía haber terminado, pero Scaloni se encargó de ponerle fin a esa teoría con un nuevo llamado al lateral derecho de River.