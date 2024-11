Liverpool ganó 2 a 0 y complicó a Real Madrid en la Champions League: el golazo de Alexis Mac Allister y los penales que erraron Mbappé y Salah

Liverpool se impuso 2 a 0 a Real Madrid en la quinta fecha de la Champions League, con un tanto de Alexis Mac Mac Allister a los 7 minutos del segundo tiempo -que gritó con furia ante las tribunas del estadio de Anfield- y otro del neerlandés Cody Gakpo a los 31, resultado con el que el campeón vigente complica su clasificación a los octavos de final.

El mediocampista argentino fue la figura del partido. Y en relación a su actuación ponderó la fuerza del equipo por sobre el mérito individual a la hora de lucirse. “Tengo grandes compañeros y eso me facilita muchísimo todo. Tanto acá como en la selección argentina me toca jugar con grandísimos jugadores y eso me hace todo más fácil a mí. Intento jugar lo más fácil posible y que corra rápido la pelota, que es lo más importante”, dijo. Además, Alexis elogió a Darwin Núñez: “Es un animal. Sabemos que cuando él está bien puede ser muy importante, no solo para hacer goles sino por los movimientos que hace para llevarse los defensores y eso hace que otros jugadores podamos aprovecharlo”.

Se sabía de antemano que sería un partido tenso para el conjunto merengue; sintió ante el equipo inglés una presión infrecuente para su tradicional historia de éxitos y vueltas olímpicas. Todo a partir del mal comienzo en esta renovada versión de la Champions League, con derrotas ante Lille y Milan.

Esa situación empeoró para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti cuando a los 7 minutos del segundo tiempo, el campeón del mundo con la selección argentina culminó con un suave pase a la red una muy buena jugada colectiva de Liverpool. Que comenzó con Luis Díaz por la izquierda, quien tocó con Jones, quien a su vez descargó en Mac Allister. El exArgentinos y Boca construyó una linda pared con Bradley y, cuando volvió a recibir el balón, definió con un derechazo rasante y cruzado, que se metió muy lejos de la estirada de Courtois.

El tanto activó más el partido. Porque el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se adelantó para buscar el empate y eso le dio más espacios al conjunto local.

Y entonces llegó la gran oportunidad. Solo 7 minutos más tarde del 1 a 0, Lucas Vázquez quiso eludir a Andy Robertson y ante el primer contacto cayó al céspedo. El juez François Letexier marcó el punto penal y Kylian Mbappé tomó el balón.

El francés, con la presión de asumir un rol protagónico ante la ausencia por lesión de Vinicius Jr., la acomodó, tomó distancia y... su remate al palo izquierdo fue adivinado por el arquero irlandés Caoimhín Kelleherm.

Un instante después la chance desde los 12 pasos estuvo en los pies del egipcio Mohamed Salah, que pudo haber ampliado la ventaja local. Sin embargo, su zurdazo fuerte y esquinado se fue junto a poste derecho de Courtois.

El 2 a 0 para Liverpool finalmente llegó a los 31, cuando a la salida de un corner Gakpo apareció solo en el corazón del área chica y metió un cabezazo con una técnica perfecta para enviar el balón a la red sin inconvenientes.

La derrota complica a Real Madrid, que en la tabla única aparece en el puesto 24 sobre 36 equipos, a un peldaño de quedar entre los ocho últimos que quedan marginados de toda competencia europea.

El resumen del partido

