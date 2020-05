Oscar Ruggeri opinó sobre el descenso de River en el programa 90 Minutos de Fútbol Fuente: LA NACION

El panelista de 90 Minutos de Fútbol Oscar Ruggeri dio su mirada sobre el descenso de River , y sugirió que la relación de Daniel Passarella con Julio Grondona influyó en la pérdida de categoría del club millonario.

"No podés querer ser más que el otro. Hay que ser inteligente. Hay veces que hay que dejarla pasar", dijo, enigmático, el campeón mundial '86. "Boca y River no descienden", agregó.

Además, recordó el penal no cobrado al delantero Leandro Caruso, cuando el partido estaba 1-0 en favor de River y el infractor estaba amonestado: "Fue alevoso. Lo echaban al jugador y se terminaba el partido. A mi no me lo sacan de la cabeza ".

"Para mí, no lo supo manejar Passarella. Quiso demostrar que estaba por encima (sic)", dijo Ruggeri, en alusión tácita al por entonces presidente de la AFA. "Con los bandidos que hay. El otro se murió. Si no, estaría preso", concluyó el Cabezón .

Sebastián Vignolo, conductor del programa, le preguntó a Ruggeri: "¿Vos pensás que River se fue o lo mandaron? ¿Aquella pelea Passarella-Grondona terminó crucificándolo?". La respuesta del exfutbolista fue concisa: "Lo mandaron, no tengo dudas".

El 26 de junio de 2011, River cayó ante Belgrano de Córdoba por el partido de vuelta de la promoción. En barrio Alberdi, el equipo de Juan José López había caído por 1-0. Con un empate, el Pirata ascendería, mientras que el club millonario perdería la categoría.

A los cinco minutos de iniciado el partido disputado en el Monumental, Mariano Pavone abrió el marcador con un certero remate desde fuera del área. Sin embargo, a los 16 minutos del segundo tiempo, Guillermo Farré empataría el partido. Luego, el exdelantero de Estudiantes tuvo la oportunidad de cambiar la historia a través de un tiro penal, pero el remate fue detenido por el arquero Juan Carlos Olave . La historia ya estaba sentenciada. El partido no pudo finalizar por incidentes en las tribunas.

El exfutoblista Oscar Ruggeri jugó en River entre 1985 y 1988 y obtuvo cuatro títulos: tres internacionales (Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Copa Interamericana) y uno nacional (campeonato de primera división).