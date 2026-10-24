Los Angeles Football Club vs. LA Galaxy por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Los Angeles Football Club y LA Galaxy correspondiente a la jornada 32 de la MLS 2026 se disputará este domingo 25 de octubre a las 22.00 h en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones previas. Los Angeles Football Club viene de empatar 1-1 frente a New York City FC, mientras que LA Galaxy llega tras un 2-2 ante San Diego.

Números que anticipan el duelo

El clásico angelino, conocido como 'El Tráfico', llega en una etapa definitoria de la fase regular. Históricamente, el duelo entre ambos ha estado marcado por una alta producción ofensiva y una gran paridad en los resultados recientes, lo que promete un desarrollo vibrante en el BMO Stadium.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta instancia es vital para ambos equipos, no solo por la rivalidad que representa el encuentro, sino por la necesidad de consolidar sus posiciones en la tabla de la MLS de cara a los próximos objetivos de la postemporada.