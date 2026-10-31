Los Angeles Football Club vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Los Angeles Football Club y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS 2026, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 22.30 h en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.

El momento de los equipos

Los Angeles Football Club llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante LA Galaxy en su última presentación. Por su parte, Minnesota United FC llega con el impulso de haber obtenido una victoria por 3-1 frente a Sporting Kansas City en su duelo anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán cerrar la fecha 34 con un resultado positivo. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el BMO Stadium, Minnesota United FC arriba con la confianza alta tras su reciente triunfo en la liga.

Lo que está en juego

Al encontrarse en la instancia final de la temporada regular, cada punto resulta fundamental para definir las posiciones finales en la tabla de la MLS, con ambos equipos buscando consolidar su rendimiento de cara a los objetivos trazados para esta edición del certamen.