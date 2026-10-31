Los Angeles Football Club vs. Minnesota United FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Los Angeles Football Club recibe a Minnesota United FC en la jornada 34 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Los Angeles Football Club y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS 2026, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 22.30 h en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.
El momento de los equipos
Los Angeles Football Club llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante LA Galaxy en su última presentación. Por su parte, Minnesota United FC llega con el impulso de haber obtenido una victoria por 3-1 frente a Sporting Kansas City en su duelo anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán cerrar la fecha 34 con un resultado positivo. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el BMO Stadium, Minnesota United FC arriba con la confianza alta tras su reciente triunfo en la liga.
Lo que está en juego
Al encontrarse en la instancia final de la temporada regular, cada punto resulta fundamental para definir las posiciones finales en la tabla de la MLS, con ambos equipos buscando consolidar su rendimiento de cara a los objetivos trazados para esta edición del certamen.
- 1
La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA
- 2
Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa
- 3
San Martín de Formosa, el club que recibe millones del gobierno provincial, ascendió a la Primera Nacional
- 4
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida