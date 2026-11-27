El encuentro entre Los Angeles Football Club y St. Louis City SC correspondiente a la jornada 38 de la MLS se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre a las 22.30 h en el BMO Stadium, ubicado en Los Angeles, California.

El momento de los equipos

Los Angeles Football Club afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su presentación anterior precisamente ante su rival de turno por un marcador de 3-2. Por el lado de St. Louis City SC, el equipo llega con la confianza alta tras haber conseguido una victoria por 3-2 ante el mismo oponente en el antecedente inmediato entre ambos conjuntos.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se encuentran en el cierre de la temporada regular, y este enfrentamiento directo reviste un carácter especial tras el reciente cruce donde se marcaron un total de cinco goles. El rendimiento en los últimos encuentros refleja una paridad competitiva que buscarán inclinar a su favor en el BMO Stadium.

Lo que está en juego

Para Los Angeles Football Club, el partido es una oportunidad de revancha y de sumar puntos importantes en la tabla de posiciones de la MLS en este tramo final de la competencia. St. Louis City SC, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su última victoria para escalar posiciones y cerrar la jornada 38 con un resultado positivo en condición de visitante.