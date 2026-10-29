Los debutantes del Superclásico: quiénes jugarían su primer Boca vs. River este domingo

Este domingo, desde las 15, Boca y River se enfrentan en la Bombonera en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que se puede ver en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. De cara a dicha cita, uno de los condimentos a tener en cuenta es el de los futbolistas que podrían debutar en un Superclásico. En esta oportunidad hay 17 que esperan su oportunidad. Algunos tienen posibilidades de ser titulares y otros estarán en el banco de suplentes a la espera de sumar sus primeros minutos.

Por el lado del Millonario, nada menos que 12 jugadores pueden enfrentarse a Boca por primera vez vistiendo los colores de River. Cuatro de ellos cuentan con chances concretas de ir desde el arranque ya que son titulares habituales: Nicolás Otamendi, Tobías Andrada, Thiago Almada y Ángel Correa. Todos llegaron al club a mitad de este año y buscarán festejar en su primer Superclásico. Además, Leonardo Ponzio afrontará su primer Superclásico como DT.

Ángel Correa es el mejor jugador de River en los últimos meses y afrontará su primer Superclásico Cesar Heredia - Getty Images South America

El resto de los posibles debutantes son: Lucas Silva, Lautaro Pereyra, Facundo González, Ezequiel Centurión, Tobías Ramírez, Francisco Ortega, Giovanni González y Mauro Arambarri. Silva podría jugar desde el arranque si Aníbal Moreno no se recupera del dolor lumbar que lo tiene a maltraer desde hace varias semanas. Los otros futbolistas en cuestión, de no mediar sorpresas, serían suplentes, por lo que el desarrollo del partido definirá su suerte.

Por el lado del xeneize, cinco jugadores están en vísperas de afrontar su primer Superclásico y, a diferencia de lo que pasa con el conjunto de Núñez, la mayoría de ellos estarían desde el arranque: Álvaro Montero, Facundo ‘Jagger’ Herrera, Leandro Lozano y Leonel Flores. Entre los sustitutos, en tanto, estará el ecuatoriano Enner Valencia, que ya convirtió cinco goles y brindó dos asistencias en 15 partidos con el combinado de la Ribera.

Facundo 'Jagger' Herrera, una de las apariciones más resonantes de Boca en el último semestre, sería titular Gonzalo Colini - La Nación

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, afrontará su octavo Superclásico como DT del club de sus amores. Hasta el momento registra dos victorias (2 a 0 en la ida y 1 a 0 en la vuelta del Campeonato de Primera 2015), dos empates (1 a 1 en el Torneo Transición 2014 y 0 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014) y dos derrotas (1 a 0 en la vuelta de las semifinales de la Sudamericana 2014 y 1 a 0 en la ida de los octavos de la Libertadores 2015). El cruce restante fue en la vuelta de los octavos de final de la Libertadores 2015, suspendido en el entretiempo por incidentes y con triunfo de River por escritorio.

Como jugador, en tanto, el ‘Vasco’ disputó 12 encuentros de los cuales ganó cinco, empató cuatro y perdió tres. Ponzio, por su parte, es un experto en la materia, ya que vistió los colores del Millonario durante más de diez años divididos en dos etapas. En ese lapso jugó 23 compromisos ante Boca con un saldo de ocho triunfos, nueve igualdades y seis caídas.