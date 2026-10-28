Ander Herrera habló sobre las sospechas en Manchester City y tuvo un curioso elogio para Mourinho: “Es como los Simpson”

Ander Herrera demostró en su paso por Boca ser un gran declarante y con eso capturó la atención del público argentino. Por eso hay que prestarle mucha atención cada vez que habla. Esta vez el mediocampista se zambulló en el escándalo de Manchester City y lo hizo con conocimiento de causa, ya que Herrera jugó en Manchester United, clásico rival, entre 2014 y 2019.

Herrera volvió a colocar bajo los reflectores uno de los mayores escándalos. Y el mediocampista español comparó al entrenador portugués con la popular serie animada Los Simpson por su supuesta capacidad de anticipar hechos que luego terminan ocurriendo. “Mourinho es como Los Simpson. Lo que dice, luego pasa”, afirmó al referirse a las sospechas que durante años rodearon a Manchester City y al proceso disciplinario que enfrenta el club inglés.

Ander Herrera, con la camiseta de Manchester United, persigue al Kun Agüero, en el clásico de la ciudad PAUL ELLIS - AFP

El mediocampista realizó esas declaraciones durante una entrevista en el canal de YouTube del exfutbolista Mario Suárez. Allí recordó su etapa en el United, justamente en años en los que los equipos dirigidos por Mourinho competían de manera directa con el poderoso proyecto deportivo impulsado por el City. “No era normal lo que pasaba y todos nos dábamos cuenta”, afirmó. También sostuvo que el daño provocado es “irreparable” y reclamó una sanción ejemplar para quienes dirigían la institución, aunque aclaró que no responsabiliza ni a los futbolistas ni a los entrenadores que formaron parte de los éxitos deportivos del club.

😡 Ander Herrera explota contra el City:



"Mou es como lo Simpson, siempre pasa lo que dice. Decía que algo raro estaba pasando..."



"Han manchado todo y el daño es irreparable. La sanción tiene que ser gorda"



"No era normal, todos nos dábamos cuenta"



Fuente: Camino de Mario pic.twitter.com/MWlbVSZEyr — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 28, 2026

La referencia a Mourinho tiene una explicación concreta. Tras la temporada 2017/18, cuando Manchester United finalizó segundo detrás de Manchester City, el entrenador portugués insistió en que aquel subcampeonato debía valorarse especialmente. Con el paso de los años, y a medida que avanzaban las investigaciones sobre las finanzas del City, aquellas declaraciones fueron reinterpretadas por muchos como una advertencia temprana. Herrera recordó precisamente ese contexto: “Decía que algo estaba pasando”, señaló sobre el técnico portugués.

La comparación con Los Simpson remite a un fenómeno cultural instalado desde hace décadas. La serie dirigida por Matt Groening ganó fama mundial porque numerosos episodios parecieron anticipar acontecimientos posteriores de la vida política, social o tecnológica.

Detrás de esa discusión aparece el llamado “caso Manchester City”, una investigación iniciada por la Premier League que derivó en más de un centenar de cargos vinculados con presuntas irregularidades financieras. Las acusaciones abarcan distintos períodos desde 2009 e incluyen supuestas inconsistencias en la información económica presentada por el club, posibles irregularidades relacionadas con contratos y remuneraciones, incumplimientos de normas de control financiero y falta de cooperación con las investigaciones. Manchester City siempre negó haber actuado de manera indebida y continúa defendiendo su posición.

Como se dijo, las palabras del español tienen además un interés especial para el público argentino. Después de construir una carrera destacada en Europa, con pasos por Zaragoza, Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain, Herrera cumplió uno de sus deseos personales al sumarse a Boca en enero de 2025. Permaneció en el club hasta mediados de 2026 y siempre destacó la pasión de los hinchas xeneizes.

Ander Herrera, luego de la victoria de Boca ante River por 2-0, en la Bombonera, en noviembre de 2025

“Pude cumplir el sueño de jugar en el club más grande de Sudamérica […] Para el hincha de Boca, Boca está a nivel de su familia, es difícil explicar si no lo experimentas. Boca no es una locura, es una demencia”.

Y el futbolista no dudó en subrayar un partido: “Lo máximo que he vivido en mi vida en un ambiente de fútbol fue contra River. Ese partido lo ganamos 2-0, estaba que se caía el estadio”.

🗣️ "PUDE CUMPLIR EL SUEÑO DE JUGAR EN EL CLUB MÁS GRANDE DE SUDAMÉRICA", expresó Ander Herrera sobre su experiencia en Boca en una entrevista con el canal "El Camino de Mario".



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Su estadía en la Ribera fue breve pero intensa. Disputó 29 partidos oficiales y marcó un gol antes de regresar a Zaragoza, institución en la que se formó futbolísticamente y a la que volvió para transitar la etapa final de su carrera.