Los elogios de Vladimir Petkovic, el entrenador de Argelia, para Lionel Messi: “La clase es permanente”

Resulta imposible no rendirse a los pies de Lionel Messi. La genialidad del capitán argentino seduce a cualquiera y ni los rivales pueden evitar elogiar al desde ayer máximo goleador en la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose. Vladimir Petković, el entrenador de Argelia, no pudo hacer otra cosa que reconocer que no hay estrategia que pueda detener al rosarino cuando se propone romper, dentro de un campo de juego, con cualquier lógica táctica y estratégica que se le oponga.

“La clase es permanente, porque no estamos ​hablando de un jugador cualquiera, estamos ​hablando de un futbolista que ha ganado el Balón de Oro siete u ocho veces en su carrera”. La frase del entrenador croata permite dimensionar lo que hizo Messi en la victoria de la selección argentina, con tres goles de colección, con casi 39 años, y en el partido que significó el ingreso a su sexta Copa del Mundo.

Messi, en el centro del mundo del fútbol, una vez más Aníbal Greco - La Nación

El entrenador de Argelia también explicó qué sucedió para que Messi pudiese dominar el desarrollo del partido: “Por desgracia, también le dimos una oportunidad en el primer y el segundo gol, y le facilitamos marcar los goles. Pero Messi, con su claridad de pensamiento en ​las fases cruciales del partido, puede hacer las cosas con mucha más facilidad”.

Y agregó: “Tiene el privilegio de que todo el equipo de ⁠Argentina trabaja para él y lo respalda, y desde hace varios años, incluso décadas, viene haciendo cosas increíbles. ‌Argentina hizo 10 remates hoy, y siete de esos remates fueron de Messi”.

El arquero de Argelia, Luca Zidane, quedo expuesto en el primer gol de Messi, y después dejó suelto un remate que permitió al capitán argentino empujar el balón para marcar su segundo tanto. Messi completó su triplete con un ‌potente disparo después de una asistencia Nico González.

Respecto de la tarea de su arquero, el entrenador también tuvo algunas palabras: “No es mi estilo culpar a un ⁠jugador u otro, pero sí creo que cometimos demasiados errores al permitir que ‌los jugadores de Argentina tuvieran remates libres ante el arco”, dijo Petkovic.

Vladimir Petkovic les grita a sus jugadores, que no pudieron con Messi Anadolu - Anadolu

Y completó: “Podemos ⁠culparnos a nosotros mismos, pero tenemos que trabajar en esto ⁠y aprender las lecciones. Debemos entender que nos enfrentamos ante un equipo con clase. Basta con ver el control de balón, cómo cambian de ritmo... No le brindan al oponente ni siquiera la oportunidad de presionarlos en el juego“.

Messi charla con Tagliafico y Cuti Romero, después de concluir su obra JUAN MABROMATA - AFP

La emoción de Scaloni

El Arrowhead Stadium de Kansas City fue el escenario de una noche cargada de emociones. Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol mundial con tres goles que lo ubicaron como el máximo artillero de los mundiales, y algunas escenas mostraron la sensibilidad a flor de piel del plantel campeón del mundo. Primero se advirtió al capitán argentino muy conmovido tras marcar su primer tanto; más tarde, las cámaras captaron a Lionel Scaloni conteniendo las lágrimas cuando escuchó la ovación que recibió el rosarino al ser reemplazado en el final del segundo tiempo.

Si bien era una noche muy particular por los tres goles de Messi, el récord que alcanzó con casi 39 años y porque fue la primera vez que el capitán argentino convirtió tres tantos en un mismo partido de la Copa del Mundo, los interrogantes acerca de qué les sucedió a los dos para conmoverse de tal manera, fue lo que se instaló rápidamente en las redes sociales.

La cara del rosarino cuando terminó el partido por saber que llegó a 16 goles en los mundiales y alcanzó el récord que tenía el alemán Miroslav Klose, en la misma edición en la que se convirtió en el primer futbolista en disputar seis veces la Copa, no permitía advertir que algo estaba sucediendo para él por fuera de la cancha. Sin embargo, cuando lo consultaron por siu emoción tras su primer gol ofreció algunos motivos: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, por apoyarme y por estar al lado mío”, dijo sin profundizar sobre la singular situación.

La emoción de Scaloni

En el caso de Scaloni, cuando habló con la prensa eludió cualquier interrogante al respecto y se limitó a llenar de elogios a su capitán: “No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”.