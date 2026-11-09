Los goles argentinos por el mundo tuvieron en Prestianni la perla del domingo: un bombazo al ángulo

Los goles argentinos siempre están presentes en el fútbol del resto del mundo. Este domingo no fue la excepción, más allá de las grandes luces que se llevaron los principales representantes que hay en Europa. Un jugador convocado por Lionel Scaloni para la inminente fecha FIFA convirtió un tanto descomunal en la liga portuguesa, el hijo de un entrenador convirtió en el fútbol de Italia y un exfutbolista de River anotó en Brasil, entre otros nombres que dejaron su marca en nuestro continente.

El extremo, surgido en Vélez, se señaló varias veces el escudo cuando convirtió uno de los mejores goles del día. FILIPE AMORIM - AFP

Benfica estuvo muy cerca de perder puntos en la Primeira Liga por las complicaciones que le ocasionó Estrela, pero pudo ganarlo sobre el final y evitar que el puntero, Porto, se le escapara a una mayor distancia que los cinco puntos que hoy se imponen. El encargado de abrir el marcador del duro 3-2 fue Gianluca Prestianni, citado por el entrenador del seleccionado nacional para los amistosos de los próximos días frente a Uruguay y Costa Rica.

El extremo lo hizo de una manera que provocó que varios se agarraran la cabeza e, incluso, algún compañero se tapara la cara por la belleza de su gol. Escapó del fuera de juego en su cómoda zona de puntero izquierdo y, cuando recibió la pelota, se balanceó para rematar con su mejor perfil, el diestro. Su disparo viajó directo al ángulo, dejando al arquero rival agachado, solo expectante de la finalización.

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En la Serie A, Fiorentina sacó un importante punto como local frente a Juventus, aunque le habrá quedado un gusto agrio porque en el 2-2 estuvo en ventaja en ambas ocasiones y hasta le anularon el que era el tercero, cerca del final. No obstante, la apertura del marcador también le perteneció a un argentino que convirtió su cuarto gol en la Viola.

Mateo Pellegrino, hijo de Mauricio, entrenador de Lanús, brindó su aporte en un partido atrapante y siempre complejo. Nada mejor que golpear en el arranque como lo logró el exdelantero de Vélez, Estudiantes y Platense, sobre el cuarto minuto de juego.

Mateo Pellegrino convirtió su cuarto tanto en Fiorentina, esta vez para igualar con Juventus. Fabio Fagiolini - IPA via ZUMA Press DPA

El conjunto de Turín decidió marcar en zona un tiro de esquina y descuidó el 1,92 metro del centrodelantero. Optó por arrancar desde el fondo, acaso el lugar donde cayó el lanzamiento. Entonces, apenas un pequeño salto lo impulsó para un cómodo cabezazo que encontró la red.

En Brasil hubo acción, pero de la copa nacional. Vasco Da Gama debía revertir como local la serie frente a Palmeiras para llegar a la final. En una jornada en la que los jugadores argentinos aparecieron para abrir marcadores, Facundo Colidio no quiso ser menos.

¡¡GOL ARGENTINO EN LA #SERIEA!! ¡Mateo Pellegrino ganó en las alturas y firmó el primero de Fiorentina ante Juventus!



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Primero, se ubicó en el área y enganchó, de primera, un zurdazo goleador que ya bastaba para emparejar la serie. Finalmente, fue triunfo 2-1, lo que activó la tanda de penales por el 1-0 del Verdão en la ida. Ahí también dijo presente, convirtiendo la cuarta ejecución.

Los aportes de Colidio no alcanzaron y Palmeiras, que disputará la final de la Copa Libertadores con el Pincha, también estará en esta definición ante Gremio.

Gol do Vasco! Colidio abre o placar em São Januário no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil! pic.twitter.com/rFbjwxlleS — ge (@geglobo) November 8, 2026

En los campeonatos de Chile, Paraguay y Ecuador también hubo gritos compatriotas. Nicolás Ferreyra y Guido Vadalá convirtieron los tantos de las victorias de sus equipos, Unión La Calera (a Huachipato) y Coquimbo Unido (a Audax Italiano), respectivamente. Mientras que Fernando Zampedri firmó un doblete en la goleada de Universidad Católica a Deportes Limache. Se consagró campeón Colo Colo, dirigido por el Tano Fernando Ortiz, surgido como jugador en Boca, y que aún no condujo equipos en la Argentina.

Facundo Colidio convirtió en los 90 minutos y su ejecución en la tanda, pero Palmeiras llegó a la final de la Copa de Brasil. Sports Press Photo - Getty Images South America

Paul Charpentier contribuyó para Recoleta, que empató ante Cerro Porteño. Mateo Carabajal convirtió para que Independiente del Valle derrote 4-2 a Aucas, que tuvo el gol de Santiago Morales. Y David González hizo lo propio para Deportivo Cuenca.