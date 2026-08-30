Los goles de Lionel Messi en la goleada 7-1 de Inter Miami ante Montreal

Lionel Messi fue la figura de la goleada por 7-1 de Inter Miami ante CF Montréal, disputada este sábado por la noche. El capitán convirtió cuatro goles -dos de tiro libre-, dio una asistencia y condujo al conjunto de Florida a su primera victoria después de cinco partidos sin triunfos.

El primero de Messi llegó a los 40 minutos, apenas tres después de que Fabian Herbers anotara el empate 1-1 transitorio para el equipo canadiense. El rosarino ejecutó un tiro libre desde el costado derecho del ataque, cerca del área, y buscó directamente el primer palo.

Messi destrabó el empate al marcar el 2-1 a favor de Inter Miami

La pelota parecía quedar en las manos del arquero Thomas Gillier, pero Luca Petrasso intentó interrumpir la trayectoria del tiro y terminó haciéndolo más peligroso. Así, Inter Miami pasó a ganar 2-1. La MLS, sin embargo, registró este tanto como gol en contra del defensor.

A los 52 minutos, el número 10 protagonizó una gran acción individual para ampliar la diferencia. Recibió por el centro del campo, en el tercer cuarto de la cancha, e intentó superar a un rival con un caño. La pelota quedó en poder de Luis Suárez, quien avanzó a toda velocidad y se la devolvió antes de ingresar al área.

El segundo gol de Messi llegó gracias a una notable acción indivual

Messi controló sobre la medialuna, amagó ante un defensor y, pese a trastabillarse, logró mantenerse de pie. Luego volvió a enganchar para dejar a otro adversario lejos de la jugada y definió con la pierna derecha hacia el segundo palo para establecer el 3-1.

El tercero de su cuenta personal llegó a los 83 minutos del juego y después de un error en la salida de Montreal. Un defensor se anticipó a Messi y tocó la pelota hacia el arquero. Tras recibirla nuevamente cerca de la línea lateral, buscó avanzar por afuera, pero el envío fue interceptado y rápidamente llegó a Messi. El rosarino entró al área mientras varios compañeros aparecían como opciones de pase por su izquierda. Ante la salida de Gillier, eligió resolver por encima del arquero con un toque sutil y puso el 5-1.

Los jugadores de Montréal se equivocaron en la salida y Messi no perdonó

El capitán de la selección argentina completó su cuenta personal de la jornada a los 90+6 minutos, con otro tiro libre situado en posición frontal y cerca del borde del área. Buscó el palo izquierdo del arquero, que voló para intentar detener el remate, pero no logró hacerlo. Después del 7-1 definitivo, el argentino celebró entre sonrisas con Rodrigo De Paul.

Los otros goles de Inter Miami fueron convertidos por Casemiro, a los 20 minutos; Suárez, a los 80 (con asistencia de Messi); y Alexander Shaw, a los 89. Herbers había marcado a los 37 el único tanto de Montreal.

El cuarto gol de Messi llegó por la vía del tiro libre

Así, a los 39 años, Messi volvió a convertir cuatro veces en un mismo encuentro después de más de seis años. Su anterior póker había sido en febrero de 2020, cuando marcó cuatro goles para Barcelona en la victoria por 5-0 frente a Eibar por la Liga de España.