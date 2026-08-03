Los hinchas de River se manifestaron en el Monumental: insultos contra la dirigencia y el pedido para que vuelva Ramón Díaz

River no levanta cabeza en el reinicio de esta temporada. Llegaron los refuerzos, se gastaron más de 30 millones de dólares, pero el equipo no responde. Tras la caída ante Rosario Central, unos 200 hinchas se manifestaron en el hall del estadio Monumental, algo que no sucedía desde hace unos 15 años. El foco de los insultos fue la Comisión Directiva, como también se cantó contra los jugadores apenas concluyó el encuentro. Además, pidieron por la vuelta de Ramón Díaz a la dirección técnica.

El Millonario sumó su quinta derrota en fila. La final del Apertura ante Belgrano fue la primera y en el medio pasaron la eliminación contra Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina y los tres encuentros de este campeonato que lo encuentra en el fondo de la tabla de posiciones.

Los fanáticos expresaron su enojo, también, en las tribunas del estadio Manuel Cortina - LA NACION

Los hinchas no toleraron la caída de este domingo y además de haberse expresado en la cancha con abucheos y cánticos como “que se vayan todos...” y “jugadores...”, también se trasladaron al hall del estadio Monumental.

Uno de los primeros pedidos de los aproximadamente 200 hinchas que se dirigieron a esa parte del estadio pidieron por un exentrenador, ídolo y referente de la casa: “Cantemos todos para que vuelva Ramón”, cantaban, pidiendo la vuelta de Ramón Díaz, que se encuentra libre desde el año pasado, tras un paso por Internacional de Porto Alegre.

Vale destacar que un episodio de este tipo no se producía desde la época de Daniel Passarella, que fue titular del Millonario entre 2009 y 2013. La imagen de los fanáticos en el hall del Monumental se dieron mucho durante el año 2011, con el descenso histórico de River a la segunda categoría del fútbol argentino.

Los hinchas de River cantaron por la vuelta de Ramón Díaz

Con el regreso a Primera División todo se calmó y con el arribo de Rodolfo D’Onofrio cambiaron los aires en la entidad. En sus dos mandatos, de cuatro años cada uno, llegaron épocas doradas en el equipo de Núñez, donde se lograron 15 títulos, en las que sobresalen las Copas Libertadores de 2015 y de 2018.

Con la finalización de su presidencia en 2021 llegó el turno de Jorge Brito, que asumió en 2021 y dejó una institución con un estadio moderno, una economía con superávit y que ganó cuatro campeonatos. A fines de 2025, asumió Stefano Di Carlo, que decidió contratar al español Pablo Longoria como director deportivo, y con pasado como presidente de Olympique de Marsella.

Una de las primeras decisiones de Di Carlo fue la renovación del contrato de Marcelo Gallardo, que tras varios resultados negativos debió dejar su cargo. Con la llegada de Eduardo Coudet parecía que se alineaba todo en River, pero el primer golpe duro fue la derrota en el superclásico contra Boca, y poco después llegó la caída en la final del Torneo Apertura ente Belgrano de Córdoba.

Los últimos tres mandatarios: Jorge Brito, Rodolfo D'Onofrio y Stéfano Di Carlo, actual presidente del Club River Plate Prensa River Plate

Tras la caída en la definición, se comenzó con un trabajo de rearmado de plantel. Todo comenzó con la decisión de no tener en cuenta a los siguientes siete futbolistas: Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo.

Luego se produjo el arribo de, hasta ahora, ocho refuerzos. El primero en llegar fue Nicolás Otamendi, quien se incorporó como jugador libre, por lo que River no hizo gastos. El segundo en sumarse fue Mauro Arambarri, por quien se desembolsó alrededor de 7 millones de dólares por el 100% de su pase.

El uruguayo Giovanni González se convirtió en el tercer refuerzo a cambio de 340 mil dólares. También se dieron los regresos de Rafael Santos Borré, a cambio de U$S 2.500.000, y de Lucas Beltrán, a préstamo con un cargo de alrededor de 570 mil dólares

Di Carlo, durante la firma del contrato con Nicolás Otamendi, el primer refuerzo para Coudet x.com/RiverPlate

El gasto más importante, hasta ahora, se hizo por Ángel Correa, por quien se acordó la compra del 100% de su pase a cambio de unos US$15.000.000. Por último, y a la espera de otros posibles movimientos, River llegó a un acuerdo para quedarse con el 70% de la ficha de Tobías Andrada, mediocampista de Vélez, por US$6.000.000.

De esta forma, a falta de algunos días para el cierre del mercado de pases, y con la posibilidad de que lleguen más refuerzos, River lleva gastados U$S 31.210.000. Por estos días, Thiago Almada podría convertirse en la compra más cara de la historia del club: se habla de 20 millones de dólares por el 50 por ciento del pase.

A pesar de los refuerzos para armar un plantel competitivo, el presente de River no es el mejor y el público expresó su fastidio a la salida del Monumental, donde vio a un equipo que no rinde de la mano de Eduardo Coudet.