Los medios extranjeros pusieron la lupa en la ajustada victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Sólo sabe ganar sufriendo”

La Selección Argentina superó una de las pruebas más exigentes y tensas en lo que va del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso con mucho trabajo y sufrimiento por 3 a 2, en la prórroga, ante la revelación del torneo, Cabo Verde, en un encuentro que puso a debatir a los medios de comunicación de todo el mundo sobre si el equipo argentino tiene lo necesario para repetir el título.

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

Cada medio analizó el partido bajo su propia óptica, pero todos coincidieron en que Argentina estuvo al borde del abismo. Rescataron la tarea de los caboverdianos, calificaron la labor de los dirigidos por Scaloni y hablaron de la necesidad que tiene el equipo de que aparezca Lionel Messi.

La prensa española describió la victoria del conjunto argentino entre lo que fue y lo que podría haber pasado, y hasta se animó a decir que el equipo depende de su capitán. El sitio deportivo español Marca tituló: “Argentina, de puro milagro”. En su crónica, advirtieron que fueron salvados de un “fiasco mundial” y encendieron las alarmas sobre el estado físico de los jugadores, calificándolos como “faltos de ideas”.

El titular del diario deportivo Marca, de España

Por el mismo lado, el medio catalán Sport hizo énfasis en la dependencia del capitán para destrabar un partido que se complicó más de lo previsto. “Argentina necesitó a Messi y una prórroga para tumbar a Cabo Verde”, encabezó.

Titular del diario Sport, de España.

Y el Diario AS, también español, recalcó: “Cabo Verde lleva hasta el límite del sufrimiento a la Argentina de Messi”. Y remarcaron que el “Cuti” Romero fue el salvador en un partido donde el padecimiento fue el protagonista absoluto.

Titular de Diario As, de España

“¡Argentina, qué susto! La salva un autogol en el tiempo suplementario, Cabo Verde fuera con la cabeza muy en alto”, tituló La Gazzetta dello Sport, que se permitió una humorada en su crónica: “Esta no es la mano de Dios, es la mano de Diney”, en referencia al gol con el que Argentina se aseguró en el segundo tiempo de la prórroga, el pase a los octavos de final: el cabezazo de Cuti Romero, que se desvió en el brazo del zaguero caboverdiano.

Titular de La Gazzetta dello Sport, diario deportivo italiano.

En Francia L’Équipe también se hizo eco de la victoria de Argentina, y no puede dejar de pensar en la competitividad que tiene el equipo. En su crónica, el medio francés comentó: “Sus jugadores clave han estado muy por debajo de su nivel habitual”. Pero no se quedó sólo con eso y también sentenció: “El partido fue un recordatorio de que sigue siendo una competidora nata en este tipo de situaciones”.

Además el medio galo tituló: “Esta selección argentina sólo sabe ganar sufriendo en el Mundial”. Parece que recuerdan bien el camino recorrido por el conjunto de Scaloni en Qatar. Tampoco dejó de resaltar el carácter heroico de los caboverdianos y la dificultad de la albiceleste para cerrar el encuentro en los 90 minutos.

El festejo de la Selección Argentina luego del gol de Cristian "Cuti" Romero, que le dio la victoria por 3 a 2 en el suplementario. ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, en Brasil, O Globo, habló sobre la advertencia recibida por parte de los caboverdianos cómo “una importante dosis de realidad” y rotuló: “Cabo Verde coqueteó con lo imposible frente a Argentina, que recibió una señal de alerta para su futuro en la Copa del Mundo”.

Los primeros en hacer autocrítica fueron el entrenador y los propios jugadores. Lionel Scaloni en conferencia de prensa expresó: “El margen de mejora de esta Selección es un montón”. Mientras que Lionel Messi además de la evaluación que hizo del partido, de cara a lo que viene, manifestó: “Esta Selección Argentina compite y va a competir hasta el final”.

"ESTA SELECCIÓN COMPITE Y VA A COMPETIR HASTA EL FINAL"



El mensaje de Lionel Messi, LA FIGURA de Argentina en la clasificación contra Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aEDpNlgewS — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

“Hay que saber sufrir”, declaró Emiliano “el Dibu” Martínez luego del encuentro. Ahora, el objetivo es Egipto. La Selección se enfrentará ante los africanos este martes 7 de julio a las 13:00 por un lugar en los cuartos de final, donde esperará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.