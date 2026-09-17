Los motivos por los que se terminarían “los desfiles de moda” de los futbolistas de la selección de Francia

La selección de Francia comienza a reconstruirse. Tras la salida de Didier Deschamps, Zinedine Zidane es el nuevo entrenador y con su arribo habrá algunos cambios. Más allá de los futbolísticos, el exconductor de Real Madrid pretende modificar la manera en la que se desarrollan las concentraciones y una de las primeras medidas es la exposición de los futbolistas ante la prensa. De este modo, no habrá más “desfiles de moda” por parte de los jugadores en sus arribos al predio de entrenamiento. Pero, ¿a qué se refiere?

L’arrivée d’Ibrahima Konaté à Clairefontaine, entièrement cagoulé 😭 pic.twitter.com/ySGyBclElp — Vibes Foot (@VibesFoot) October 7, 2024

Según expresó el medio de comunicación RMC Sport, Zidane decidió restringir la presencia de la prensa durante la llegada de los convocados a Clairefontaine, el centro de entrenamiento que tiene la selección francesa en el suroeste de París. Esto tiene que ver con que durante los últimos años, la llegada de los futbolistas a la concentración se había transformado en uno de los momentos con mayor repercusión fuera de la cancha.

Ibrahima Konaté arribó a una convocatoria con una capucha que cubría todo su rostro, generando así desconcierto entre los presentes sobre la identidad del jugador X

Varios de ellos eran captados por las cámaras mientras ingresaban a las instalaciones luciendo diferentes outfits con estilo que marcaban tendencia en la moda y que rápidamente circulaban por las redes sociales. Uno de los jugadores que más presencia tenía en estas situaciones era Jules Koundé, el más fotografiado y filmado por su diferentes formas de vestirse.

En este contexto y según la información de RMC Sport, con Zidane, esta dinámica podría finalizar. Además, el entrenador pretende reducir la atención mediática durante las primeras horas de cada convocatoria para que el plantel pueda concentrarse desde el comienzo en la preparación deportiva. Por otra parte, la medida también permitiría al nuevo director técnico tener un mayor control sobre el ambiente que rodea al grupo durante su estancia en Clairefontaine.

Zinedine Zidane, el flamante entrenado de la selección de Francia Loic Venance - Pool AFP

Sin embargo, la intención del DT no estaría relacionada específicamente con la vestimenta elegida por los futbolistas, según RMC Sport. Sino con limitar la exposición mediática que rodeaba sus llegadas.

Todo esto se da en el escenario previo al comienzo de la era Zidane, que será con cuatro partidos correspondientes a las primeras jornadas de la UEFA Nations League en la que Francia deberá medirse ante grandes rivales con los que comparte el grupo A1 de la competencia. El debut de Zizou será el próximo 25 de septiembre ante Turquía, como visitante; el segundo partido lo jugará el 28 contra Bélgica también afuera de su casa. El 2 de octubre recibirá a Italia y el cuarto partido, también de local, será ante Bélgica.

El flamante entrenador de la selección de Francia habló el último fin de semana en una entrevista con la revista Men’s Health, junto a los pilotos de Fórmula 1 Franco Colapinto y Pierre Gasly. En lo que fue la previa del Gran Premio de Madrid, lugar en el que reside, mostró su lado más personal y sincero. También, se refirió al fútbol y explicó qué lo moviliza ser entrenador: “Cuando dejas el fútbol, si no estás atento, se te puede ir de las manos rápidamente”, explicó.

Qué dijo en su presentación como DT

Zinedine Zidane fue presentado a finales de julio y expresó que “el cargo de seleccionador de Francia era el único que quería”. Además, expresó: “Tuve propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las rechacé a todas por la selección de Francia”, reveló Zidane, quien calificó el puesto como “un sueño”. El presidente de la FFF, Philippe Diallo, anunció su llegada en la sede de la Federación en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años al mítico 10.

“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

Zinedine Zidane, el entrenador que eligió Francia para reemplazar a Deschamps FRANCK FIFE - AFP

El excapitán galo quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. Casi veinte años después vuelve como entrenador de su selección. El 9 de julio de 2006, “Zizou” se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada por penales por Italia ante Francia en Berlín.

Como jugador, Zidane no solo se consagró campeón del mundo en 1998, sino que también obtuvo una Eurocopa con Francia en 2000 y una Liga de Campeones con Real Madrid (2002), día en el que dio una volea memorable en la final ante Bayer Leverkusen.

Zidane, de 54 años, llevaba desde 2021 sin un puesto de entrenador, luego de su segundo paso por el banco de Real Madrid. “En febrero de 2025 me reuní con él. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección”, declaró Diallo este martes. Como DT, el exastro francés solo dirigió al conjunto merengue.