Campeón y goleador en River, pase relámpago a Fiorentina y citación de Lionel Scaloni en el seleccionado nacional. Lucas Beltrán, a los 22 años, camina por las nubes. “Lucas está con nosotros, ya lo veníamos mirando, estábamos en contacto con el cuerpo técnico de River, analizando y preguntando. No soy muy amigo de las comparaciones. Beltrán fue a una liga buena y le van a dar oportunidades de tener minutos, de jugar y nos puede aportar cosas. Por lo pronto está en el plantel; se le ven cosas muy interesantes y lo mejor es su actitud y sus ganas de querer aprender”, contaba el DT campeón del mundo, días atrás.

En las prácticas del seleccionado en la doble fecha de eliminatorias reciente, el joven conductor charlaba con el Vikingo, que debió jugar primero en Colón para hacerse un nombre en el fútbol argentino. Más tarde, unos 16 tantos en la última temporada con la banda roja, el título de galera y bastón y, 12 millones de euros mediante, el pase a la Serie A.

Scaloni y Beltrán, mano a mano en el seleccionado Aníbal Greco

Le costó la adaptación. Una asistencia en la Serie A era lo mejor que había ofrecido. Hasta que se destapó en un súper jueves.

Beltrán marcó un doblete para que su equipo derrotara de local a Cukaricki, un elenco de Serbia, por un concluyente 6 a 0, en un partido correspondiente al Grupo F de la UEFA Conference League, la tercera liga en importancia de Europa. Beltrán abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo cuando recibió un pase largo, se metió en el área y se sacó de encima a dos defensores para marcar el tanto. Cuatro minutos después, el defensor marplatense Lucas Martínez Quarta metió un pelotazo y Beltrán impactó el balón antes de que tocara el suelo; voló sobre el arquero y se convirtió en el segundo gol.

En el segundo tiempo, Martínez Quarta impactó con el pie un centro bajo en plena área rival y así convirtió otro gol argentino, el quinto tanto para la Fiore, que lidera el grupo F con 5 puntos junto a Ferencvaros, de Hungría. Los otros gritos del equipo italiano fueron marcados por Riccardo Sottil y los franceses Maxime López y Nanitamo Ikoné.

La celebración de Lucas Beltrán, junto con Antonin Barak, en Florencia Massimo Paolone/ - LaPresse

“Estoy muy feliz. Era lo que estaba esperando hacía mucho tiempo. Sobre todo, estoy contento por la victoria del equipo. Teníamos que hacer un gran partido, sobre todo por el pasado reciente”, comentó el delantero, todavía en español.

Su historia es conocida. O no tanto. Jugaba en las divisiones menores de Instituto. A los 15, instalado en la pensión millonaria, compartía sueños de primera con Julián Alvarez, un hermano de la vida, el espejo futbolero. Cuando asomó la cabeza en el gigante, debió pasar una temporada a préstamo en Colón. Volvió recargado, pero Marcelo Gallardo lo ponía y lo sacaba. Con Martín Demichelis, explotó. Europa no tardó en fijar sus ojos en Lucas Beltrán, que se convirtió en un objetivo en este mercado de pases.

Goleador, segunda punta, un campeón de la solidaridad: lo que había que hacer, lo hacía. “A los hinchas de River quiero agradecerles de por vida”, contó el delantero, antes de volar al club donde hace algunas décadas brilló otro atacante implacable: Gabriel Batistuta. “Me voy campeón con River y eso es un sueño cumplido, más porque fui campeón en el Monumental”, contó el cordobés. Y agregó: “Pasó todo muy rápido para mí. Hace un año y medio estaba en Colón, crecí mucho, me abrieron las puertas del club, fue un gran paso haber ido ahí, me dieron muchos minutos y confianza. Después volví a River y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) también me dieron mucha confianza y crecí un montón. Soy un jugador diferente, con más confianza y rodaje. Los momentos están para aprovechar y es lo que hago hoy”.

Lucas Beltrán, el día de su presentación Twitter

De agosto a hoy. Algo más que dos meses de aprendizaje. Sigue en pleno proceso de adaptación y así lo explicó su entrenador, Vincenzo Italiano, que aseguró días atrás: “Lucas es de esos jugadores que llegan con mucha ilusión. Se nota que aceptó este nuevo proyecto y está contento, todavía es un poco tímido y tiene que conocer a todo el mundo, incluida nuestra forma de ser”.

Y fue más allá: “Sus características son las de alguien que sabe hacer daño en los últimos 20, 25 metros, es rápido, veloz y astuto. Estoy convencido de que la Fiorentina hizo una gran inversión”. El N°9 ya le había dado la razón con su habitual disciplina táctica, explosión, esfuerzo. Y ahora, lo confirma con goles.

