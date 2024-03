Escuchar

En el primero de los dos partidos amistosos con México programados por la selección argentina Sub 23 como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso por 4-2 y dejó buenas sensaciones. Además, un golazo de Matías Soulé, con un zurdazo sutil, de costado, en medio de un pase de baile. Una pirueta que peleará por el mejor gol del año.

El conjunto albiceleste abrió el marcador a los 14 minutos con un penal ejecutado por Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022 y goleador en el Preolímpico de Venezuela que le dio al seleccionado el pasaje a París 2024. Tras una falta a Lucas Beltrán, el exVélez definió fuerte y arriba, sin darle margen de alcanzarla al arquero rival.

La selección argentina Sub 23 festejó ante México un buen triunfo en Puebla.

México tuvo algunas oportunidades para igualar, pero a los 25 amplió la ventaja con una exquisita definición de Matías Soulé tras un centro de Joaquín García desde la derecha. El propio número 7 había participado de la creación de la jugada junto con Almada y fue al área para ofrecerse como opción. Hacia él fue la pelota y el jugador de Juventus que está préstamo en Frosinone dio un saltito para conectar con la zurda, engañando a todos. Un golazo para el 2-0.

Soulé creció futbolísticamente en las inferiores de Vélez y en 2020 emigró rumbo a las inferiores de la Juve. A punto de cumplir los 21 años fue cedido por la Vecchia Signora luego de 21 partidos (5 como titular) y sumar un gol. Actualmente, es el sexto máximo goleador de la Serie A como pieza clave de Frosinone: anotó 10 goles en 27 juegos (todos como titular) y acumula otras tres presentaciones desde el banco de suplentes en la Copa Italia.

El golazo de Soulé

Cuando parecía que con esa diferencia de dos goles estaba todo a merced de los locales, los aztecas reaccionaron rápido e igualaron el duelo antes del entretiempo con los tantos de Ettson Ayón, pasada la media hora, y Jordan Carrillo, en el primer minuto de descuento.

En el segundo tiempo, con un doblete de Lucas Beltrán, el Sub 23 argentino recuperó la ventaja y selló la victoria. Primero, el exRiver tomó un rebote tras una frágil respuesta del arquero en un remate de Pablo Solari y volvió a poner al frente a la Argentina. Y a los 22, Solari recuperó una pelota presionando en la salida por la derecha, asistió al atacante de Fiorentina para que convirtiera y pusiera el 4-2 definitivo.

Lo mejor del triunfo del Sub 23 argentino

El lunes próximo, a las 20, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Argentina volverá a enfrentarse con México en el otro amistoso previsto.

En los Juegos Olímpicos, el sorteo de esta semana dispuso que el combinado albiceleste sea cabeza de serie del Grupo B: iniciarán su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23; el 27 de julio se medirán en el Stade de Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se desarrollará del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar- y cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, con Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

