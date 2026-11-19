De local, ya sea en la altura de Quito como en el calor húmedo de Guayaquil, y con más tiempo de trabajo y conocimiento del plantel, Marcelo Gallardo consiguió los dos primeros triunfos al frente de la selección de Ecuador. Atrás quedó un comienzo de ciclo que no fue en las condiciones ideales, pues a poco de asumir debió afrontar una gira por Asia que ya estaba concertada antes de su designación. Unas pocas prácticas y el brusco cambio en el huso horario dejaron a Ecuador con pocas respuestas en la derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Siguieron dos empates, frente a Japón (0-0) y Panamá (1-1), con caídas por penales.

En la ventana FIFA que acaba de finalizar, Ecuador venció a Costa Rica y Bolivia, en ambos casos por 2-0. “Me voy con buenas sensaciones, contento. Lo mejor fue el segundo tiempo contra Costa Rica y el primero ante Bolivia. Fue una oportunidad para que la selección se acerque a su gente. Se vieron cosas buenas y positivas para seguir construyendo. Hay una búsqueda ambiciosa que queremos potenciar. Esto es el inicio, claramente habrá tiempo par ir mejorando. No se construye de un día para el otro. Terminamos el año esperanzados en que lo que vendrá será bueno. Seguramente en marzo enfrentaremos a rivales más fuertes, que nos darán una medida de cómo estamos”, fue la síntesis de Gallardo tras la victoria sobre Bolivia, con un gol de Jordy Caicedo, el delantero de Huracán que fue lo más destacado de la serie porque había convertido los dos en el éxito contra Costa Rica.

La sonrisa de Gallardo tras el gol que marcó John Mercado en el amistoso que Ecuador le ganó a Bolivia MARCOS PIN - AFP

Más allá de que en sus 45 días de gestión debió preparar los amistosos con solo unos pocos entrenamientos, Gallardo ya perfiló una formación base, con un sistema que varía del 4-4-2 al 4-2-3-1. En el arco se mantiene Hernán Galíndez, que podría dejar Huracán para volver al fútbol ecuatoriano y cumplir con el deseo familiar de vivir en ese país. En los laterales, Muñeco eligió a Ángelo Preciado, a pesar de que no es titular en Atlético Mineiro, y a Piero Hincapié, ausente en la gira por Asia y que acaba de renovar contrato con Arsenal. En la zaga central, para acompañar a William Pacho apostó por Jackson Porozo. En el medio aparece el líder y capitán, Moisés Caicedo, acompañado en el eje por Pedro Vite. En la derecha, una de las novedades de Gallardo es el juvenil Keny Arroyo (20 años), que no estuvo en el Mundial; por el centro, de media-punta, estuvo John Yeboah, y por la izquierda alternaron Nilson Angulo y John Mercado. El N° 9 es Jordy Caicedo.

En esta serie hubo dos bajas importantes por lesiones: Alan Franco y Alan Minda. Y se dio un imprevisto con Gonzalo Plata, que fue desconvocado antes del cotejo ante Bolivia para que regrese a Brasil y se reincorpore a Flamengo. “Me pidió volver a Brasil, me dio sus motivos personales y los entendí”, fue la escueta explicación de Gallardo. Hay rumores en más de un sentido: cierta molestia de Plata por no ser titular y el consecuente pedido de Flamengo, que el sábado tiene un choque trascendente ante Palmeiras por el Brasileirão.

Gallardo impuso un estricto sentido de disciplina interna que choca con algunos antecedentes de Plata, noticia en más de una oportunidad por sus salidas nocturnas. Estuvo un tiempo sin ser citado tras una escapada junto a Kendry Páez y Arboleda durante una concentración en los Estados Unidos.

Sin Biscay, Hernán Buján (izquierda) pasó a ser el principal colaborador de Gallardo ARMANDO PRADO - AFP

Gallardo está teniendo una recepción positiva en Ecuador, tanto de parte del público como de la prensa. “Es un técnico muy serio. Su método es diferente al que se le cuestionaba a [Sebastián] Beccacece, que daba la lista de convocados después de una conferencia de prensa para evitar polemizar sobre los convocados. Gallardo se da el tiempo de explicar el por qué de cada llamado, aclara cualquier inquietud. Eso fue muy bien recibido. La afición estaba muy resentida con la selección por lo ocurrido en el Mundial y ahora se percibe una reconciliación”, describió la periodista Martha Cordova.

En 15 años de carrera como director técnico, Gallardo afronta su primer desafío en una selección, con una novedad saliente en la composición de su cuerpo técnico, que como rasgo característico tuvo la estabilidad y permanencia de sus integrantes en diferentes equipos. Ya no lo acompaña quien estuvo a su lado desde un primer momento, cuando debutó en Nacional de Montevideo. Matías Biscay, que en principio no se había sumado a la aventura de Ecuador por motivos familiares, tiene decidido separarse del Muñeco para ser entrenador principal. Se puso en el mercado y escucha ofertas. Tigre, que tiene el cargo desocupado desde la salida de Diego Dabove, sería uno de los interesados. ¿Puede ser candidato en River si no sigue Leonardo Ponzio? Por ahora nunca fue mencionado como una alternativa. Ramón Díaz tiene más prensa para este momento de incertidumbre y falta de resultados.

Gallardo y Biscay, durante un segundo ciclo de ambos en River que no fue exitoso ALEJANDRO PAGNI - AFP

Biscay tuvo la doble función de ladero y amigo de Gallardo. La afinidad y sintonía siempre fue total, una complementación con roles muy específicos, sin superposiciones. Fue su mano derecha. Y si bien a los 53 años buscará su primera experiencia como cabeza de grupo en un equipo, Biscay ya sabe lo que es ocupar el banco como responsable del equipo durante un partido. Lo hizo cuando Gallardo fue sancionado e impedido de estar en la cancha.

A Biscay le tocaron pruebas de fuego en las dos copas Libertadores obtenidas con Gallardo. En la final de 2015, el Muñeco fue expulsado en México, en la ida ante Tigres (0-0). La revancha en el Monumental fue con las indicaciones de Biscay para el 3-0 del título. Más protagonismo adquirió en la Libertadores de 2018, debido a las sanciones que recibía Gallardo. Dio las indicaciones en 3-0 de local a Racing, por los octavos de final.

Biscay dirigía la semifinal ante Gremio en Porto Alegre, cuando Gallardo violó la restricción de ingresar en el vestuario y en el descanso se metió para dar la charla previa al segundo tiempo. Recibió cuatro fechas de suspensión, que ubicaron a Biscay en las dos finales ante Boca (2-2 en la Bombonera y 3-1 en Madrid).

En total, por diferentes competencias, Biscay cubrió las espaldas de Gallardo en 11 partidos, con cinco victorias, cinco empates y una derrota (0-3 ante Liga de Quito, por la etapa de grupo de la Copa Libertadores 2020). Gallardo continúa ahora con Hernán Buján, otro de sus históricos colaboradores, mientras Biscay está dispuesto a abrir su propio camino.