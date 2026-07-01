Lothar Matthäus crítico duramente a la selección de Alemania y reveló problemas internos

El ruido por la estrepitosa caída de Alemania en los 16avos. de final de la Copa del Mundo, tras perder por penales con Paraguay, desató una ola de críticas a nivel interno. Muchos cuestionaron la gestión del entrenador, Julian Nagelsmann, y el desempeño de los futbolistas; es más, en las últimas horas, el legendario Lothar Matthäus destapó una olla que dejó al descubierto que había tensiones en el vestuario del equipo germano por la presencia de los familiares de algunos de los jugadores que parecían tener privilegios.

En el programa Lothar se desahoga, su podcast en el portal del diario alemán Bild, el exfutbolista, de 65 años, aseguró que el equipo nunca logró enfocarse en el torneo por cuestiones ajenas al juego: “Hay mucho que asimilar, tanto adentro como afuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. Muchos titulares. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio”, se quejó Matthaus. Según sus informaciones, eso provocó discusiones internas en relación con opciones de viaje y reservas de hoteles.

Lothar Matthaus criticó muy fuerte la producción de Alemania en la Copa del Mundo. (Photo by Oliver Hardt/Getty Images) Oliver Hardt - Getty Images Europe

Lejos de detenerse en los detalles, el excapitán de Alemani contó: “Todo eso de las familias fue tema de conversación en el equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema. Uno se enojaba con otro porque a uno le dejaban viajar con su madre y al otro con su mujer y sus hijos. Los demás tenían que volar en un vuelo de línea...”.

Mathäus fue más allá y dijo que estos privilegios y diferencias en el trato a las familias provocaron un clima innecesario de tensión: “En definitiva, hubo mucha inquietud, que no se percibió. Pero a pesar de todo, la atención simplemente no estaba puesta en este Mundial. Siempre era un día libre para la familia y otro día libre más para volver a estar con la familia”.

Además, cuestionó el manejo de la concentración y responsabilizó a la Federación Alemana de Fútbol por permitir que las familias de los futbolistas estuvieran presentes desde el comienzo del torneo: “Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí todas sus familias. Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado”, sugirió el exjugador, marcando la diferencia con otros procesos exitosos.

Además, el ex jugador, en diálogo con Sky News, dijo estar “absolutamente furioso” por lo ocurrido frente a Paraguay: “Ser eliminados del Mundial de esta manera es inaceptable. Cada jugador, cada entrenador y cada persona involucrada con este equipo tiene que mirarse al espejo porque este rendimiento estuvo muy lejos de los estándares esperados de Alemania”.

Y agregó: “No se puede llevar la camiseta de Alemania y jugar con tan poca urgencia, tan poca agresividad y tan poca convicción. No quiero oír excusas sobre mala suerte, árbitros o penales. Los campeones no se esconden detrás de excusas: asumen la responsabilidad. Esta derrota debería doler durante mucho tiempo porque era completamente evitable. Alemania ha decepcionado a toda una nación esta noche”.

Más críticas de exjugadores

El golpe para el fútbol alemán fue demasiado duro, por eso también resultaron muy fuertes las críticas para el conjunto germano. En ese contexto, el exjugador Thomas Müller, resultó tajante en sus consideraciones: “Es vergonzoso. Alemania nunca debería estar dependiendo de un prórroga para salvarse en un partido. El rendimiento ha estado muy por debajo del nivel esperado en una Copa Mundial”.

Thomas Müller califico como vergonzosa la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) Alexander Hassenstein - Getty Images North America

Y agregó: “Crédito a Paraguay, han luchado por cada balón, han defendido con un corazón increíble. Han hecho que Alemania parezca ordinaria. Fue un equipo que pareció lento, predecible y completamente falto de urgencia. Si este es el nivel que estamos produciendo, entonces no merecemos estar hablando de ganar la Copa Mundial”.