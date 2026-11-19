El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Deportivo Maipú, suspendido el último domingo a los 36 minutos del segundo tiempo con el marcador 3-1 a favor de los patagónicos luego de una agresión al arquero del equipo mendocino, Nahuel Galardi. El equipo chubutense se clasificó a los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional, instancia en la que se medirá con Tristán Suárez.

“Se da por finalizado este encuentro con el resultado existente”, dice el comunicado del órgano disciplinario, presidido por el escribano Fernando Mitjans. De todos modos, las actuaciones seguirán para determinar quién lanzó el artefacto que provocó la suspensión del partido. Así, el conjunto chubutense se medirá en la próxima instancia del torneo con Tristán Suárez, que el domingo pasado perdió la final por el primer ascenso a la Liga Profesional ante Godoy Cruz.

La suspensión del partido en Puerto Madryn provocó una polémica: los dos clubes difundieron diagnósticos médicos completamente distintos. A los 37 minutos del segundo tiempo, en una jugada que no quedó registrada por ninguna cámara de la transmisión oficial de LPF Play, Galardi cayó al césped, aparentemente aturdido por la explosión. Los médicos de Maipú ingresaron para asistirlo, aunque el árbitro Bryan Ferreyra no parecía del todo convencido de permitirles el acceso. En medio del tumulto, el carrito entró para retirar al arquero, pero sus propios compañeros, con Enzo Pérez a la cabeza, detuvieron la marcha del vehículo. Según trascendió, reclamaban que fuera trasladado en ambulancia a un centro médico y no al vestuario, hacia donde lo estaban llevando. Después del partido, ningún futbolista explicó lo sucedido.

"Partido suspendido"



Porque aparentemente la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el partido se paralizó. Bryan Ferreyra quiere reanudar el juego lo antes posible y quería impedir el ingreso de los médicos. pic.twitter.com/PXFpfDabG5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

La escena tuvo otro episodio llamativo. Galardi, que era trasladado sentado en el asiento del acompañante, sin mostrar gestos evidentes de dolor, se dejó caer del vehículo y volvió a quedar tendido sobre el campo de juego. Una imagen que alimentó las sospechas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Después de 52 minutos de interrupción, Ferreyra decidió suspender el partido ante la negativa de Maipú a continuar.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría ya había agotado los cinco cambios. Desde 2024, el reglamento de la IFAB permite una sustitución adicional por conmoción cerebral, incluso cuando ya se utilizaron todas las variantes. Pero la norma no contempla expresamente una lesión auditiva como la que luego denunciaría Maipú. De todos modos, el problema era otro: si estaban dadas las condiciones de seguridad para seguir jugando después de una agresión desde la tribuna.

El arquero, que era retirado en el carrito, se dejó caer al césped mientras sus propios compañeros impedían que se lo llevaran Prensa Deportivo Madryn

Lo que ocurrió en las horas posteriores fue todavía más insólito. Deportivo Madryn publicó un comunicado oficial en el que aseguró que los profesionales del servicio de emergencias que asistieron al arquero dentro del campo no habían constatado lesiones. Y agregó que, según la evaluación realizada posteriormente en la Clínica Santa María, Galardi tampoco presentaba secuelas ni limitaciones físicas que le imposibilitaran continuar. Entre los resultados, detalló que no registraba hemorragias, conservaba la fuerza física de manera simétrica y se encontraba orientado en tiempo y espacio.

Maipú no tardó en responder. En otro escrito, expresó su “más enérgico rechazo” a la versión difundida por el club local y aseguró que el diagnóstico del mismo centro médico era completamente distinto. Según el certificado que publicó, Galardi había sufrido una “conmoción acústica” producto de la explosión, con síntomas de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia, una sensibilidad extrema a la luz que puede provocar molestias y dolor ocular. El documento también indicaba 48 horas de reposo y la necesidad de realizar estudios complementarios para descartar posibles secuelas.