Luis Ventura explotó de bronca contra un árbitro que lo expulsó durante la derrota de Victoriano Arenas: “Te voy a pasar los videos por todos lados”

Por la fecha 10 del torneo de Primera C del campeonato argentino, Victoriano Arenas, equipo dirigido por el periodista Luis Ventura, recibió a Atlas en su estadio. De esta manera, el local no solo no cayó por 2-0 y no logró escalar en la tabla, sino que también tuvo otra mala noticia: su entrenador fue expulsado durante el final del encuentro.

El partido iba a jugarse el sábado 31 de agosto pero se postergó para el martes 3 de septiembre debido a las intensas lluvias que tuvieron lugar en zonas del AMBA durante el fin de semana. Por su parte, el encuentro pendiente comenzó a las 15 en el estadio Saturnino Moure, en Valentín Alsina.

Durante el duelo del ascenso, Damián Anríquez, de Atlas, abrió el marcador al término del primer tiempo y logró que su equipo, que actualmente está cuarto en la tabla, se ponga por encima de Victoriano Arenas, que quedó en el puesto 11°. Así, el local intentó igualar el partido pero, no lo logró y, además, sobre el final, Diego Ftacla estampó el 2-0 definitivo de penal.

En tanto, el segundo gol desató la furia de Ventura contra Gonzalo Creimermann, árbitro a cargo, a quien lo acusó, cuando ya estaba cumplido el tiempo de juego, de haber tenido un mal desempeño y de “haber cometido errores”. Dentro de las polémicas del partido se encuentra la expulsión del futbolista Brian Robles, de Victoriano Arenas.

“¿A mí por qué me rajás? Quiero saber por qué me rajas”, comenzó a recriminarle el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) al juez del encuentro. En efecto, Creimermann expulsó al periodista y no podrá dirigir a su equipo durante, al menos, la próxima fecha.

Además, Ventura le advirtió al árbitro que tomará medidas por la tarjeta roja. “El jueves que me escuche Federico Beligoy [director nacional de arbitraje de Asociación del Fútbol Argentino]. Porque lo vas a escuchar en todos lados. Mejor te voy a pasar los videos por todos lados, para que veas las cagadas que te hiciste”, amenazó contra Creimermann.

