Luis Ventura se quebró al hablar del mal momento de salud de su hijo Antonito

En las últimas horas, la internación de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, generó preocupación en el mundo del espectáculo, sobre todo en A la tarde (América TV), donde el periodista forma parte del panel. Debido a esto es que decidió romper el silencio en el ciclo y no pudo contener las lágrimas al hablar al respecto.

Luis Ventura y el posteo con el que se refirió a la salud de su hijo (Foto: captura Instagram/@luisventurasoy)

El pequeño de 10 años tiene dificultades de salud desde su nacimiento; sin embargo, tuvo que ser ingresado y su padre dio detalles. “Está pasando lo que pasa desde que nació. Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura, de seis meses y medio, un niño que estaba en una incubadora, un niño que pesaba 700 gramos”, comenzó diciendo.

Mientras explicaba la dramática situación, su mirada denotaba angustia y preocupación. Acto seguido, Damián Rojo le consultó qué diagnóstico tenía el chico. “Es confuso, en definitiva, porque son palabras nada más. Vos tenés que hablar de procederes porque te dicen que es una rama de autismo, te dicen esto, te dicen lo otro... te dicen que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando y que en la cicatrización van recuperando funciones”, sostuvo.

En ese sentido, el conductor de Secretos verdaderos (América TV) mencionó que su hijo “no habla, pero se hace entender”. “¿No dice ni una sola palabra, Ventu?”, preguntó Karina Mazzocco, y él respondió: “Emite sonidos, pero se hace entender. Se hace entender cuanto está feliz, cuando está enojado, cuando tiene hambre o cuando quiere hacer pis. Entonces, hay que saber hablar ese lenguaje en determinado momento, porque si vos no le interpretás, te comés que tiene un episodio y es un enojo porque no le diste de comer lo que quería”.

Tras aquella explicación, la palabra “episodio” resonó en la conductora, quien indagó sobre a qué hacía hincapié. “Es un estallido, que puede ser un enojo, porque tiene hambre, como puede ser realmente una explosión de dolor, porque le está pasando algo que los mayores que estamos cerca no interpretamos qué le duele, porque no sabés si le duele el oído, la muela, la cola, el dedo gordo... Entonces es una observación permanente del día a día de su crecimiento”.

El difícil momento que atraviesa Luis Ventura (Foto: captura TV)

El periodista recalcó el rol de la exvedette como madre, a quien llamó “madraza” porque está las 24 horas del día, los siete días de la semana atenta a la salud de su hijo. “Se ha dado la instancia, en esta situación, que el cambio de medicación de nuestro neurólogo, que es Alejandro Anderson, un maestro, un neurólogo que da congresos por todo el mundo, que conoce a Antonito como pocos y que ese conocimiento no le alcanza a lo mejor para saber leer lo que le pasa. En neurología no hay nada que sea exacto”, aseguró.

Luis Ventura junto a su hijo y el neurólogo que lo atiende (Foto: Instagram/@luisventurasoy)

Asimismo, explicó que el niño sufre convulsiones. “La convulsión no es algo tan frecuente, le pasó pocas veces, pero ocurrieron. El tema es que cuando él tiene ese estallido, ya no es un niño que vos podés controlar, es un hombre que desborda ya su mamá físicamente”, señaló.

Por último, mostró algunos de los rasguños que le hace su hijo mientras juegan y que en otras ocasiones se los hace a él mismo. “En el mano a mano con mi hijo me desborda muchas veces y me muerde o me rasguña. Yo lo aprieto o lo inmovilizo y la manera de zafar es morderme o pellizcarme o defenderse. Él mismo, en esos estallidos, se lastima, se autoflagela. Si el dolor es en la cabeza, se pega la cabeza contra la pared”, cerró, conmovido.

