Luka Modric no seguirá en Real Madrid: el Mundial de Clubes será su último torneo en el equipo

El mediocampista croata Luka Modric anunció que dejará Real Madrid tras el Mundial de Clubes. Pone fin así a un ciclo de trece años en el equipo blanco, al que llegó en 2012 proveniente de Tottenham Hotspur, de Inglaterra. En este tiempo, el futbolista de 39 años conquistó 28 títulos, incluyendo seis Champions Leagues y cuatro Ligas de España. Se trata del jugador más laureado en toda la historia del equipo blanco: suma además seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.

La leyenda Modric dice adiós a la capital española. “Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu“, escribió en su perfil de Instagram el futbolista nacido en Zadar, un mito viviente del conjunto merengue. Y agregó: “Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, afirmó.

“Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con ustedes y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento. Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que tuvieron hacia mí”, amplió Modric. Y continuó: “Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista“. La publicación llevaba más de 1,5 millones de likes en menos de una hora.

Se despedirá del Santiago Bernabéu, el estadio que fue su casa durante más de una década, este sábado ante la Real Sociedad. El partido comenzará a las 11.15 de la Argentina. Y está previsto un homenaje especial para el futbolista croata, según adelantó el propio club.

El club también despidió al crack por todo lo alto en sus redes sociales. “El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modrić han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos“, comienza el comunicado del equipo de la capital española. Y añade: ”El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial“. El club detalla: ”Modrić es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar seis Champions League, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid“.

El documento incluye una frase del presidente, Florentino Pérez: “Luka Modric permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre”. La entidad no revela cuál será el próximo paso en la carrera del croata. Tampoco se habla de su eventual retiro de la actividad.

Toni Kroos, Casemiro y Modric posan con la Champions League ganada al Liverpool en 2022

La noticia de la salida de Modric de Real Madrid provocó repercusiones en el mundo del fútbol. “Que te quiera todo el mundo es lo más difícil y tu lo has conseguido con tu fútbol y con tu forma de ser! Eres grande amigo!”, publicó el mediocampista Isco, quien coincidió con el croata en Madrid y ahora juega en Betis.

El turco Arda Güler y el hispano-marroquí Brahim Díaz, actuales compañeros de la estrella croata, también lo saludaron en las redes sociales. “Uno de los mejores de siempre”, escribió el turco. “Maestro, por siempre te quiero”, le dedicó Brahim. También escribe Cristiano Ronaldo, ídolo de Real Madrid como el croata: “Gracias por todo, Luka! Ha sido un honor compartir tantos momentos contigo en el club. ¡Mucho éxito en lo que venga!“. ” “¡Qué jugador y qué persona! Leyenda!“, publicó por su parte Mario Suárez, ex jugador de Atlético de Madrid y Mallorca, entre otros equipos.