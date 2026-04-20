Quién es Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el superclásico que no advirtió al árbitro Herrera

Boca saborea el triunfo 1-0 sobre River en el estadio Monumental, pero todavía siguen las discusiones y la polémica por la acción sucedida en el tercer minuto de adición, cuando Lautaro Blanco apoyó su antebrazo sobre la espalda de Lucas Martínez Quarta y lo desplazó hacia adelante. Fue un contacto imprudente y evidente, cuando la pelota ya había superado a ambos. La jugada admitía, al menos, la revisión. Pero el árbitro Darío Herrera, bien ubicado, no lo consideró falta, ni tampoco Héctor Paletta, a cargo del VAR, se lo advirtió.

Este último, hermano de Gabriel Paletta, el defensor que actuó, entre otros equipos, en Banfield y Boca, quedó, una vez más, en el foco de la polémica, ya que no es la primera vez que tiene protagonismo en jugadas discutibles del conjunto de Núñez. Este domingo, puntualmente, Paletta estaba muy seguro de que la decisión de Herrera era correcta y, al coincidir con el juez de campo, no fue necesario el llamado; o cometió el error de no convocarlo para revisarla, teniendo en cuenta que se trataba de una acción de interpretación.

Lucas Martínez Quarta le recrimina a Darío Herrera por un supuesto penal no sancionado a River en el final del clásico con Boca JUAN MABROMATA - AFP

“Toda mi familia es hincha de Boca y yo a veces lo iba a ver”, expresó Gabriel Paletta, el defensor, en su llegada al club xeneize en 2007. Y a partir de esa declaración, la figura de Héctor, hermano del futbolista, quedó vinculada a los colores azul y oro. Nacido el 27 de noviembre de 1976 en la localidad bonaerense de Longchamps, Héctor es profesor de Educación Física, pertenece a la Asociación Argentina de Árbitros. Su debut como árbitro en primera división fue en un partido entre Racing y Unión, por la 19° fecha del Torneo Final 2012/2013. Se inició en el referato en las ligas amateurs de la zona sur del conurbano.

La polémica del superclásico

Blanco, Martínez Quarta y Salas fueron tendencia tras el cierre del partido en el Superclásico: ¿era penal? Maxi agarró la pelota y se preparó ¡para patearlo! 😱 pic.twitter.com/JGcPd4cSUu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

En el superclásico de 2024, en la Bombonera, Paletta tampoco intervino en tres jugadas que podían haber terminado en expulsiones para Boca, por un escupitajo de Marcos Rojo a Facundo Colidio, una agresión del propio Rojo y un pisotón de Miguel Merentiel a Adam Bareiro, por entonces delantero millonario.

En enero pasado, por la primera fecha del Torneo Apertura, Paletta ya había quedado en el ojo de la tormenta del mundo River por su tarea en el VAR ante Barracas, el equipo de Claudio Chiqui Tapia. Antes de que River anotara el único gol del partido, se disputaban 17 minutos del primer tiempo, cuando en una acción ofensiva del equipo de Núñez, se vio una mano clara en el área del local. Un remate de Fausto Vera, con el arquero Marcelo Miño vencido, fue desviado con el brazo derecho por Gastón Campi, pero el árbitro Nicolás Ramírez no cobró la pena máxima.

"ES PENAL EH, SIEMPRE LO MISMO EH... NO ME DEJA JUGAR LA PELOTA, ES PENAL"



📌 Las quejas con Herrera, por la agónica infracción no sancionada de Blanco sobre Martínez Quarta



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El video publicado por la Liga Profesional, tiempo después, dejó en evidencia a Paletta, el encargado del VAR. Mostraron cómo fue el diálogo entre el árbitro Ramírez, Paletta y Jorge Broggi, encargado del AVAR. “No veo si impacta en la mano, ¿dónde impacta?”, consultó el juez principal. En primer lugar se descartó una posible posición adelantada y hasta un aviso del primer asistente, que manifestó que la pelota dio en el pecho del defensor del Guapo. Pero de inmediato, Paletta advirtió: “No, tiene el cuerpo por detrás. Le pega en la mano, pero para mí tiene el cuerpo por detrás”.

Luego pidió detener la imagen en el momento en el que la pelota impacta en la mano. Ante la coincidencia con Broggi, el encargado del VAR le avisó a Ramírez que no correspondía cobrar penal: “le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la tiene cerrando el cuerpo”, ratificó. Pero nadie en el mundo River se quedó conforme.