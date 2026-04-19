River vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026
Se miden en el Monumental desde las 17, con las transmisiones de ESPN Premium y TNT Sports
Probables formaciones
Aún resta la confirmación oficial por parte de los entrenadores, pero de no mediar ninguna variante de último momento, así saldrán los equipos a la cancha.
En River jugarían Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, River y Acuña; Moreno; Meza, Páez y Galván; Driussi y Colidio. Mientras que Boca saldría a la cancha con Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Acuña; Ascacibar, Paredes y Delgado; Aranda; Merentiel y Barreiro.
River, en su vestuario
El Millonario, que posee la concentración en el Monumental, ya tiene a todo su plantel en los camarines locales. Primero lo hicieron los jugadores y luego el cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet.
Los arqueros debutantes
Leandro Brey tiene 23 años. Santiago Beltrán, 21. El arquero de Boca nació en 2002, un mes antes de la victoria 2-1 del equipo xeneize sobre River, la tarde en que Marcelo Delgado silenció el Monumental con un golazo de tiro libre y un bombazo desde afuera del área.
El guardavallas millonario llegó al mundo en 2004, un mes antes de un festejado 2 a 0 de la Banda Roja ante el equipo de la Ribera, también en Núñez, con tantos de Gastón “La Gata” Fernández, y Nelson Pipino Cuevas.
Brey acumula 33 presencias, pero repartidos en cuatro años. Beltrán, la mitad: apenas 16 partidos, pero todos este año y consecutivos. Uno inició su camino en el fútbol como zaguero central. El otro, como delantero.
Entre tantas diferencias, a Brey y Beltrán los unen al menos otros tres datos: su buen porte (miden 1,91m), los dos están reemplazando a los arqueros titulares de Boca y de River, y ambos tendrán este domingo su bautismo de fuego en un superclásico.
Llegó Boca al Monumental
El plantel del Xeneize, que concentró en Ezeiza, arribó al estadio escoltado por mucha presencia policial motorizada. En todo su camino no tuvo ningún inconveniente, incluso en su paso por la esquina de Libertador y Lidoro Quinteros. Los jugadores se bajaron primero del micro. Último lo hizo Claudio Úbeda junto a todo su cuerpo técnico. Luego, todos caminaron por el pasillo del anillo del estadio y se metieron en el vestuario visitante.
LA BESTIA Y EL CAPITÁN, AL FRENTE: Paredes y Merentiel llegaron al lado del chófer y encabezaron el ingreso de Boca al vestuario visitante del Más Monumental.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026
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El historial y el último antecedente
River y Boca disputaron 265 encuentros disputados entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas. El Xeneize ganó 93 veces mientras que obtuvo 88 victorias. las restantes 84 fueron igualdades. De todos estos partidos vale aclarar que hay una igualdad 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.
El último enfrentamiento entre Boca-River fue el 9 de noviembre del 2025, cuando el equipo de Claudio Úbeda superó ampliamente al de Marcelo Gallardo y le ganó 2-0 en La Bombonera. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los goleadores de la tarde. En cuanto a lo que fue la última vez en el escenario que se jugará este domingo fue victoria de los de Núñez por 2 a 1, en el Torneo Apertura. el 27 de abril del 2025. Franco Mastantuono y Sebastián Driussi marcaron para los locales. Miguel Merentiel había igualado transitoriamente para los visitantes.
Cómo ver River vs. Boca
El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. También, se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Boca
Comenzamos con el minuto a minuto del duelo más apasionante de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Millonario y el Xeneize se enfrentan por el superclásico del fútbol argentino. Los dirigidos por Eduardo Coudet atraviesan un gran momento en el torneo. Llevan cinco triunfos en fila e incluso lograron su primer triunfo en la Copa Sudamericana.
Por su parte, el equipo de Úbeda también lleva un buen presente futbolístico. Por el campeonato viene de igualar ante Independiente, pero en la semana la ilusión de sus hinchas se encendió con la goleada ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. El encuentro, que se jugará en el estadio Antonio Vespucio Liberti, comenzará a las 17, será arbitrado por Darío Herrera.
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