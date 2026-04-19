River vs. Boca, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura 2026

River y Boca disputaron 265 encuentros disputados entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas. El Xeneize ganó 93 veces mientras que obtuvo 88 victorias. las restantes 84 fueron igualdades. De todos estos partidos vale aclarar que hay una igualdad 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.

El último enfrentamiento entre Boca-River fue el 9 de noviembre del 2025, cuando el equipo de Claudio Úbeda superó ampliamente al de Marcelo Gallardo y le ganó 2-0 en La Bombonera. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los goleadores de la tarde. En cuanto a lo que fue la última vez en el escenario que se jugará este domingo fue victoria de los de Núñez por 2 a 1, en el Torneo Apertura. el 27 de abril del 2025. Franco Mastantuono y Sebastián Driussi marcaron para los locales. Miguel Merentiel había igualado transitoriamente para los visitantes.