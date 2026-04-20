Barracas Central y Belgrano empataron 0 a 0 por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Barracas Central y Belgrano jugaron un partido que estuvo a la altura de lo que fue la tarde gris en la ciudad de Buenos Aires. Empataron 0 a 0 por la fecha 15 del Torneo Apertura en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Lo más saliente fue la absurda expulsión de un defensor del equipo cordobés ¡por tirarle del pelo a un rival! Además, las estupendas atajadas del arquero del local, que se lució ante su exequipo.

No sucedió mucho en el empate que deja a los dos equipos en puestos de clasificación, pero en un duelo con pocas situaciones de gol. Sin embargo, fue Juan Espínola la gran figura. El arquero paraguayo tuvo tres intervenciones estupendas. A los 27 minutos de la primera etapa apareció su primera gran atajada. Lucas Zelarayan dejó en el camino a Nicolas Capraro, levantó la cabeza y le pegó de derecha: el arquero voló hacia el ángulo para sacarla al córner con sus dos manos.

Dos cosas impresionantes: como le pegó al ángulo el Chino Zelarayán y la VOLADA del paraguayo Espínola, para negar el 1-0 de Belgrano ante Barracas... ¿Una de las mejores atajadas del campeonato?



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Sus otras dos apariciones se dieron en el mismo minuto. Llegando a los 29 de la segunda etapa llegó muy exigido para tapar un remate de Lisandro López que llegó potente y con un peligroso pique antes de que la saque al córner. Y tras el tiro de esquina desde la derecha, volvió a aparecer. Lautaro Gutierrez cabeceó al primer palo y allí estaba Franco Vazquez. El mediocampista volvió a darle de cabeza y Espínola salvó con muchos reflejos.

Las tres tapadas del paraguayo de 31 años fueron claves para que su equipo mantenga el arco en cero en el partido y la particular historia de Juan Espínola es que durante un año estuvo en Belgrano. El nacido en Ciudad del Este llegó al Pirata en agosto del 2024, proveniente de Olimpia de su país y se fue en junio del 2025. Allí atajó durante 26 partidos y luego pasó a Newell’s. En la Lepra no tuvo tanta continuidad y para esta temporada arribó al Guapo donde le ganó el puesto a Marcelo Miño.

¡¡UNA NUEVA LOCURA DEL PARAGUAYO!! ¡¡INCREÍBLE ATAJADA DE ESPÍNOLA SOBRE LA LÍNEA PARA EVITAR EL GOL DEL MUDO VÁZQUEZ Y EL 1-0 PIRATA!!



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Pero en la misma acción que salvó Espínola hubo un tiro de esquina más para Belgrano y llegó una jugada insólita en el partido. Cuando el reloj marcaba 30 minutos, fue el envío al área y en un sector del área hubo un claro agarrón entre dos jugadores. Leandro Morales y Nicolas Capraro quedaron tendidos en el piso y la pelota salió otra vez al córner. Pero en ese momento el juez del partido Nicolás Lamolina detuvo la acción.

Por esa situación que se dio adentro del área, el árbitro fue advertido por el VAR, a cargo de Nahuel Viñas. Una vez que se paró adelante del monitor observó que en esa disputa entre los dos defensores, Morales, lo agarró del pelo a Capraro de manera sostenida y lo tiró al piso. Luego de mirar detenidamente la jugada, explicó lo que vio: “Se observa conducta violenta del jugador número 14 visitante”. Por este motivo decidió expulsar al marcador central del Pirata y cobrar tiro libre indirecto.

¡¡LUCHA LIBRE EN OLAVARRÍA Y LUNA!! El VAR revisó y Lamolina terminó expulsando a Leo Morales por TIRARLE DEL PELO a Capraro en Barracas vs. Belgrano... ¿te pareció bien la tarjeta roja?



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Luego de la roja, tanto el entrenador Ricardo Zielinski como varios jugadores hacían caras como no entendiendo por qué decidió echar a Morales. Incluso, el defensor les explicaba lo que hizo, actuando con sus brazos como si se tratara de un agarrón normal. Nunca les mostró que tiró del cabello a su rival. El defensor de Belgrano fue bien expulsado por conducta antideportiva.

Una vez que dejaba el campo de juego, cruzó algunas palabras con el cuarto árbitro, y este le explicó su actitud antideportiva. Además, los futbolistas que estaban entre los suplentes se tomaron el tiempo para ver la jugada en una Tablet ubicada en el banco. Es la cuarta expulsión en la carrera de Leonardo Morales: una cuando jugaba en Santamarina de Tandil, dos en Gimnasia y la de este lunes, que fue su primera roja con la camiseta de Belgrano.

Lo mejor del partido

En una de las últimas jugadas del partido se dio una jugada entre Jeremías Lucco, de Belgrano, y Rodrigo Insua, de Barracas. El futbolista visitante le robó la pelota a su rival, que no reaccionó bien y le tiró una patada. Luego, le dijo algo una vez que estaba tendido en el piso. Lamolina resolvió rápido con una amonestación al hijo del DT de Barracas: fue una acción al límite, en la que el lateral izquierdo se salvó porque estaba en disputa la pelota.

Finalmente fue empate 0 a 0 y el punto que obtuvieron dejó conformes a los dos equipos. Ambos están en puestos de clasificación en la zona B del Torneo Apertura. Belgrano está quinto con 23 puntos y en las últimas dos fechas recibirá a Gimnasia y a Sarmiento. Por su parte, Barracas, que está séptimo con 20 unidades visitará a Racing y recibirá luego a Banfield en el cierre de la etapa de grupos.