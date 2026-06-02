Luxemburgo vs Italia, por el Amistosos Internacionales 2026

El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 15.45 h en el Stade de Luxembourg, ubicado en Luxembourg City.

El momento de los equipos

El seleccionado de Luxemburgo se prepara para este nuevo desafío de preparación ante una potencia europea. Por su parte, el equipo de Italia llega a este compromiso de la jornada 1 del calendario internacional con el objetivo de continuar ajustando piezas y consolidando su funcionamiento colectivo de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.

Números que anticipan el duelo

Ambos combinados nacionales utilizan este encuentro dentro del marco de los Amistosos Internacionales 2025 para probar variantes tácticas. Al tratarse de un compromiso amistoso, el enfoque principal de las estadísticas se centra en el rodaje de los planteles y el rendimiento individual de los futbolistas convocados para esta fecha.

Lo que está en juego

Para Luxemburgo, enfrentar a Italia representa una oportunidad valiosa de medir su crecimiento frente a una selección de jerarquía histórica. Italia, por su parte, busca ratificar su jerarquía y aprovechar este enfrentamiento para fortalecer su identidad futbolística, buscando un resultado positivo que le otorgue confianza en el inicio de esta serie de amistosos.