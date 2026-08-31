Malick Yalcouyé, tiene 20 años, le convirtió un gol al Dibu Martínez y en redes se lo cuestiona por su apariencia física

Emiliano Martínez debutó en Chelsea a pocas horas de ser presentado. Lo hizo en el triunfo por 4 a 3 ante Brighton, por la segunda fecha de la Premier League. Y el primer gol que recibió como arquero del equipo de Stamford Bridge se lo convirtió Malick Yalcouyé: un futbolista de 20 años que llamó la atención de todos por su gran actuación, pero también por su apariencia física.

Transcurrían 35 minutos de la primera etapa cuando Chelsea ganaba 3 a 0 como local con mucha tranquilidad, pero surgió el descuento de Brighton. El visitante llegó con espacios y el Dibu Martínez le tapó un mano a mano a Charalampos Kostoulas. Sin embargo, el rebote le quedó al mediocampista Malick Yalcouyé, que remató de primera y acortó la distancia en el marcador.

¡DIBU PUDO EN LA PRIMERA, PERO EL REBOTE NO AYUDÓ! El arquero argentino le tapó un mano a mano a Charalampos Kostoulas, pero Malick Yalcouye estuvo atento y anotó para Brighton ante Chelsea.



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Una vez que celebró el tanto, en el que rápidamente corrió para que su equipo saque del mediocampo con la premisa de poder acercarse en el resultado, su nombre y su imagen se convirtieron en uno de los más virales de ese momento. No sólo por su gran partido ante Chelsea en el que anotó un gol y fue una de las figuras de su equipo, sino también porque provocó muchísimos de comentarios en redes sociales de gente que cuestionó su edad: “Tiene 20 años pero parece de 40”; “¿Nació con 20 años?”, fueron algunos de los comentarios que se escribieron. Incluso, medios europeos como el Diario Marca, de España se refirieron a Yalcouyé como el “Viejoven”.

Malick Yalcouyé nació en Bandiagara, Malí, el 18 de noviembre de 2005 y sus inicios futbolísticos fueron en ASEC Mimosas, el equipo más ganador de Costa de Marfil. Su crecimiento deportivo como mediocampista fue muy rápido y en 2024 dio el salto a Europa. Su primera experiencia en el Viejo Continente fue en Göteborg de Suecia.

Malick Yalcouye le convirtió un gol a Emiliano Martínez en la derrota de Brighton ante Chelsea Ian Walton - AP

Con sólo seis meses y 14 partidos disputados en el cuadro sueco, el Brighton inglés, un club que siempre observa jóvenes con mucha proyección, compró su pase por 7 millones de euros, según el sitio Transfermarkt. Sin embargo, para ganar experiencia y continuidad, el joven fue cedido a préstamo.

Primero a Sturm Graz. En una temporada en el club austríaco marcó cuatro goles y dio dos asistencias en 36 partidos. A mediados de 2025 se fue, también a préstamo, a Swansea City, de la segunda división del fútbol inglés. Luego de un año y 36 partidos en el Championship, Yalcouyé regresó a Brighton y con el inicio de esta temporada empezó a ganar protagonismo en el equipo.

Malick Yalcouye creció futbolísticamente en Costa de Marfil y luego comenzó su camino en Europa: jugó en Suecia, en Austria y en Swansea City de Inglaterra Athena Pictures - Getty Images Europe

En la Premier League ingresó cuatro minutos en la goleada ante Aston Villa en la primera fecha y disputó 74 minutos en la derrota contra Chelsea, en el que anotó su primer gol. Además, por la clasificación a la Conference League estuvo presente en los dos duelos ante Tromso, de Noruega. Fue titular en el 0-0 de la ida y jugó nueve minutos en el desquite, que fue con goleada de Brighton por 4 a 0.

El entrenador de las Gaviotas Fabian Hürzeler, elogió públicamente tras el partido contra Chelsea al joven de 20 años que tiene contrato en el club hasta el año 2029: “Creo que tuvo una actuación impresionante. Sabíamos desde la pretemporada de lo que era capaz”, dijo en primer lugar. Luego, agregó: “Por supuesto, es un jugador muy joven. Necesita demostrar su físico, pero también, como dije, demostró personalidad al llegar a un lugar difícil, al entrar en un entorno de primer nivel. Esto es una prueba de lo que puede hacer”, expresó su DT.