Malta vs. Andorra por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Malta y Andorra en la jornada 4 del grupo D1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Malta y Andorra correspondiente al grupo D1 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este domingo 4 de octubre a las 13.00 h en el Ta' Qali National Stadium, ubicado en la ciudad de Attard.
El momento de los equipos
Malta llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Gibraltar en su presentación previa. Por el lado de la visita, Andorra arriba al encuentro después de registrar un empate sin goles, también ante Gibraltar.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán capitalizar este enfrentamiento para mejorar su rendimiento dentro del grupo D1. Los antecedentes recientes muestran paridad, considerando que ambos seleccionados vienen de repartir puntos en sus compromisos más cercanos ante el mismo rival.
Lo que está en juego
El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. Sumar de a tres permitiría a cualquiera de los dos escalar posiciones en la tabla y tomar impulso en la recta final de esta etapa del torneo.
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