Malta vs. Gibraltar por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Malta y Gibraltar correspondiente al grupo D1 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Ta' Qali National Stadium, ubicado en la ciudad de Attard.

El momento de los equipos

Malta llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Andorra en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Gibraltar arriba al encuentro luego de registrar un empate sin goles frente a Andorra en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos conjuntos en la actual edición del certamen marca una paridad competitiva dentro del grupo D1. Mientras Malta busca aprovechar su condición de local en el Ta' Qali National Stadium para escalar posiciones tras su reciente éxito, Gibraltar intentará traducir su solidez defensiva, demostrada en el último empate, en un resultado positivo fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo D1. Una victoria permitiría al ganador consolidar su camino en esta tercera jornada de la Liga de Naciones, manteniendo vivas sus expectativas de cara a las instancias venideras de la competición.