Saltar al contenido principal
LA NACION

Malta vs. Gibraltar por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Malta y Gibraltar correspondiente a la jornada 3 del grupo D1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Malta vs. Gibraltar por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Malta vs. Gibraltar por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Malta y Gibraltar correspondiente al grupo D1 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Ta' Qali National Stadium, ubicado en la ciudad de Attard.

El momento de los equipos

Malta llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Andorra en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Gibraltar arriba al encuentro luego de registrar un empate sin goles frente a Andorra en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos conjuntos en la actual edición del certamen marca una paridad competitiva dentro del grupo D1. Mientras Malta busca aprovechar su condición de local en el Ta' Qali National Stadium para escalar posiciones tras su reciente éxito, Gibraltar intentará traducir su solidez defensiva, demostrada en el último empate, en un resultado positivo fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo D1. Una victoria permitiría al ganador consolidar su camino en esta tercera jornada de la Liga de Naciones, manteniendo vivas sus expectativas de cara a las instancias venideras de la competición.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Vojvoda admitió que quería seguir en Racing y que la decisión de suspender la conferencia fue de los dirigentes
    1

    Vojvoda habló de su salida de Racing: “Yo estaba firme, fue una decisión del club”

  2. Se conocieron los audios del VAR de Estudiantes-Central: la mano de Ovando y el penal que desató el escándalo
    2

    Se conocieron los audios del VAR de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, que terminó en un escándalo

  3. El goleador trotamundos que quiere acostumbrarse a ser el "Superman" que necesitaba Boca
    3

    Enner Valencia, el goleador que en 23 minutos sepultó los cuestionamientos para convertirse en el “Superman” que necesitaba Boca

  4. Gastón Gaudio será candidato a presidente: el DT que quiere, el modelo PSG y una crítica a Kun Agüero
    4

    Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente