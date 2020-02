Manchester City, del match perfecto con Tinder a una cita no deseada con la UEFA

Agüero, en las acciones de Manchester City y Tinder

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 23:59

La historia moderna del Manchester City se basa en tener al fútbol como insumo para expandir un negocio planetario. Esa narrativa comienza en 2008, cuando el club deja atrás una secuencia de crisis económicas y aromas de bancarrota para caer en los brazos del jeque árabe Mansour bin Zayed Al Nahyan. Manchester City se transformó en la joya más reluciente del City Football Group (CFG), un conglomerado de ocho clubes distribuidos entre Inglaterra, Estados Unidos, China, Japón, Australia, España, India y Uruguay. Durante cada giro de la Tierra alrededor del Sol, hay casi todo el tiempo una franquicia del holding en un campo de juego. Un modelo singular en el mundo del fútbol que concentra a 2.000 empleados y 1.500 futbolistas. Ahora, la UEFA le dice al Manchester City que se excedió en los gastos de la fiesta y anuncia una suspensión de dos años de ausencia en competiciones europeas.

Lo del fútbol como insumo no es peyorativo. Con la llegada de Pep Guardiola en la temporada 2016/2017, Manchester City avisó que apostaba a un tipo de juego para envasar al vacío su propuesta global y exportarla. El estilo vistoso del fútbol para darles energía a propuestas que reconocen los códigos del mundo del entretenimiento: Manchester City es una factoría de contenidos que se apalancan en el fútbol para abastecer esos mercados que tienen oficinas y estadios bajo el paraguas del City Football Group. En esa sintonía, el club inglés lleva no menos de cinco años de ofrecer novedades tecnológicas, contenidos originales y acuerdos con plataformas y marcas para capturar la atención de una audiencia que va más allá del interés por un resultado. Este es un repaso de las acciones hechas por Manchester City en esa dirección:

La cámara del túnel

En agosto de 2015, el club instala una inédita cámara 360 grados en el túnel de acceso al estadio y la pone a disposición de los fanáticos en YouTube, para que elijan el ángulo que quieran al momento de ver la entrada y salida de los jugadores al campo de estadio. Ese contenido, ya sin el 360, sigue vigente en el menú del club los días de partido.

Datos abiertos

En agosto de 2016, Manchester City realiza el primer hackhathon con estadísticas provistas por Opta y datos visuales de ChyronHego para que miembros de startups y estudiantes crearan soluciones aplicadas al entrenamiento del equipo. Una segunda experiencia en alianza con Google tuvo lugar en marzo de 2017, con 60 participantes de diferentes partes del mundo, que aportaran herramientas digitales que permitieran acercarse entre sí a los fanáticos del club de todo el planeta.

Al tope de la innovación

Sobre el cierre del 2016, el City es elegido por la publicación especializada Sporttechie como el club de fútbol más innovador entre 25 organizaciones deportivas. Ocupa el cuarto lugar detrás de tres franquicias de la NBA: Sacramento Kings, Golden State Warriors y Atlanta Hawks. Manchester City es premiado por haber sido el primer club de fútbol en lanzar una aplicación para ver contenidos bajo demanda en realidad virtual.

Docuserie para Amazon

El 16 de agosto de 2018 se convierte en el primer club de fútbol en integrar la serie "All or Nothing" en Amazon Prime Video. Son ocho capítulos con el detrás de escena de la campaña del equipo de Guardiola en la temporada 2017-18. Además del acceso a cierta intimidad del plantel en vestuarios del Etihad Stadium, la docuserie también refleja el esquema organizativo del club y del proceso de toma de decisiones deportivas y ejecutivas.

Cómo enlazar fanáticos

También ese agosto, como producto de uno de sus hackathones, Manchester City presenta "Fantom", una pulsera de silicona que provee de noticias del club a los hinchas que la usan. Su costo es de 80 libras y el objetivo es que los hinchas la utilicen desde que se levantan y en especial el día del partido, con información valiosa y promociones camino al estadio.

El manejo de los datos

A finales de 2018 el club renueva su acuerdo con la compañía alemana SAP para la captura y análisis de datos del juego en tiempo real a cargo del cuerpo técnico de Pep Guardiola. También anuncia un convenio con Acronis, empresa dedicada a analizar los datos de todo el proceso del club en la relaciones de gestión y comerciales son socios, abonados y fanáticos de todo el planeta. Cisco se hace cargo de la conectividad total de cinco de los ocho clubes del holding. CFG anuncia inversiones de 115 millones de dólares en Saphire Sports, división de un fondo de capital de riesgo que impulsa startups deportivas.

Inmersión deportiva

Manchester City es uno de los clubes de la Premier League junto a Liverpool y Arsenal en adoptar la tecnología Intel True View para capturar escenas de los partidos y repeticiones de video volumétrico, una herramienta que permite analizar y ver la jugada desde la perspectiva de los futbolistas en el campo de juego. El acuerdo se anunció en marzo de 2019.

El match perfecto

En abril de 2019, un dirigible que vuela sobre el Etihad Stadium da cuenta de la alianza del club con Tinder, la aplicación de citas. El anuncio se resume en la expresión "The Perfect Match", una síntesis en inglés de lo que significa tener un gran partido y el encuentro ideal entre dos personas en la plataforma. De todas las acciones hechas por el club, fue una de las menos relevantes.

Plataforma propia

En julio de 2019 se lanza Man City for TV, el servicio OTT del club de suscripción directa para los usuarios, con un valor de 1,99 libras mensuales. El club produce contenidos futbolísticos y de tiempo libre, con mucho espacio destinado al fútbol femenino.

Programación para niños

Sobre el cierre del año pasado, Manchester City es el primer club de fútbol en lanzar un canal oficial en YouTube Kids, con videos y programas producidos para menores de 12 años. El City había sido ya el primer club inglés en superar el millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube.

El fútbol como insumo

Los contenidos y la tecnología como vectores de una plataforma diseñada para decenas de alianzas con marcas. El fair play financiero les pone un freno a las ambiciones del Manchester City, en un repentina fiebre de demanda de capitalismo regulado para el fútbol: el deporte del pueblo, en manos de millonarios y siempre impulsado a gastar más de lo que tiene.