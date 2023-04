Con las nuevas reglas de la FIFA, los representantes de futbolistas van a examen y pasan a tener un límite en las comisiones a cobrar

escuchar

La FIFA va camino a encuadrar legalmente una de las actividades con más grises que tiene la llamada industria del fútbol. A partir de este año, ser agente, representante o intermediario en las transferencias de futbolistas precisará de una serie de requisitos que apuntan en dos direcciones principales: profesionalizar esa escena y terminar con los negociadores que se sientan en varios mostradores a la vez cuando se cierra una transacción.

Sobre estos asuntos, hablarán este miércoles en el predio de Ezeiza los máximos representantes del área de legales de FIFA y especialistas en derecho deportivo de la AFA. El nuevo reglamento sobre Agentes de Fútbol (RFAF) fue anunciado el 9 de enero de 2023. Hasta el 1 de octubre de este año, quienes quieren regularizar su situación deben acceder a una plataforma online donde tendrán que constituirse como personas físicas, aprobar un examen, pagar una tarifa anual, asegurar que no tienen causas judiciales y adecuarse a las nuevas normativas que la FIFA elaboró luego de más de dos años de consultas y debates con los propios agentes.

“Un cliente, un agente” es el lema con el que FIFA presentó la semana pasada las nuevas reglas para los agentes en un webinar abierto para todos los interesados en fútbol. La idea apunta a terminar con las representaciones múltiples de intermediarios que en ocasiones representan a todas las partes en la transferencia de un futbolista. También habrá un límite de entre el 3 y el 5 por ciento de comisión para las negociaciones sobre futbolistas que excedan o estén por debajo de los 200 mil dólares y un límite de entre el 6 y el 10 por ciento cuando un agente representa a un futbolista y un club comprador en una transacción.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino haba ante los participantes y presidentes de las Federaciones de Sudamérica durante el 76mo Congreso de la Conmebol

Un agente que representa a un jugador no podrá al mismo tiempo tener como cliente a un club que libera a un futbolista. Por otro lado, la relación contractual entre un jugador y un representante tendrá un límite de duración de dos años, que podrá ser renovado si las dos partes lo desean. Pero se terminan las cláusulas automáticas de renovación de acuerdos entre el futbolista y el agente, situación que producía cierta asimetría cuando desde el lado del futbolista no había mucho conocimiento de los asuntos legales del fútbol. En cambio, un vínculo entre un club y un agente no tiene límite de tiempo.

Desde que FIFA habilitó la plataforma online para que los agentes regularicen su situación, hubo 7.583 solicitudes. Más de 6.500 iniciaron el proceso de examen que consta de varios meses de “rendir materias” Los cinco mercados con mayor cantidad de solicitudes fueron Football Association (UK), Brasil, España, US Soccer y Bélgica.

Otro aspecto destacado de la nueva reglamentación es la búsqueda de velocidad de resolución de conflictos y reclamos: se espera que cualquier denuncia por, por ejemplo, falta de pago de una transferencia, ese proceso no demore más de cuatro meses cuando el conflicto permite una pronta solución.

Uriel Pérez, representante de Enzo Fernández, el jugador que se convirtió en el traspaso más elevado de un argentino en la historia: 121 millones de euros para acudir a Chelsea @433

Es ahí cuando entra en acción la Cámara de Compensación (Clearing House), un elemento clave en la reforma del sistema de traspasos. FIFA constituyó esa estructura enmarcada en el sistema bancario y financiero de Francia para “centralizar, tramitar y automatizar los pagos entre clubes, empezando por las compensaciones por formación (indemnización por formación y contribución de solidaridad) y fomentar la transparencia e integridad financieras para luchar contra y evitar conductas fraudulentas en el sistema de traspasos”.

La Cámara de Compensación acelerará los pagos para los clubes formadores y que suelen ir al fondo de la cola cuando hay que cobrar por la transferencia de un futbolista. Según datos de la propia FIFA, los clubes formadores reciben entre 70 y 80 millones de dólares por año, cuando deberían recibir de manera global casi 400 millones de dólares.