Manchester City fue una máquina: goleó a Luton 5 a 1 y es eventual puntero de la Premier League

Manchester City no detiene su marcha. Son los metros finales de la Premier League más peleada de los últimos años y el equipo de Pep Guardiola no afloja. Este sábado, no tuvo piedad con Luton, lo goleó por 5 a 1 en el Etihad Stadium y espera subido a la cima de las posiciones por un tropezón de los dos que podrían pasarlo el domingo: Arsenal (juega con Aston Villa) y Liverpool (se mide con Crystal Palace).

Mientras se prepara para una semana trascendental, cuando reciba el miércoles a Real Madrid por el desquite de los cuartos de final de la Champions League, tras el empate 3 a 3 en España, el conjunto ciudadano fue una verdadera máquina ante el humilde Luton.

Socios del gol: Mateo Kovacic se abraza con Julián Álvarez, que le dio el pase para el segundo tanto del City Martin Rickett - PA Wire

La cuestión arrancó con un blooper. A los 2 minutos, los bombarderos del City pisaron el área de Luton. Primero probó Doku, pero la pelota pegó en un rival. Le cayó a Haaland, cuyo remate dio en la cara del japonés Daiki Hashioka y se metió en el arco. Mezcla de azar y premio a la búsqueda, iban 2 minutos y el City ya se ponía en ganador. Es cierto, tardó bastante en consagrar en el marcador la superioridad en el juego. Por eso el primer tiempo apenas terminó ganando por la mínima diferencia.

Pero en el segundo período fue un vendaval. Kovacic avisó que hoy sería una tarde con color croata. El mediocampista aprovechó un pase atrás de Julián Álvarez para clavar el 2 a 0 con un bombazo desde la puerta del área.

Haaland volvió al gol, esta vez de penal afp - AFP

Erling Haaland también se anotó en el marcador, gracias a un penal, el cuarto que mete en la temporada. El noruego puso el 3 a 0 y llegó a su gol número 20 para afianzarse como el máximo artillero del torneo.

Ya sueltos por el resultado, los dirigidos por Guardiola manejaron el partido a placer -si bien hubo un descuento coyuntural de Barkley para Luton- y solo había que adivinar cuándo llegarían más tantos. Los dos que siguieron fueron verdaderas obras maestras del arte individual. Primero, el indescifrable Doku, que entró al área con una de sus habituales multifintas y definió cruzado. Una acción que suele intentar que casi siempre le sale bien.

Jeremy Doku dio una nueva muestra de habilidad en el cuarto gol del City ap - AP

Y la frutilla del postre la puso el otro croata del City, Josko Gvardiol, el zurdo que metió un golazo de derecha desde la medialuna, como si en la espalda tuviera la 10.

Manchester City sabe que su principal objetivo está el miércoles: pasar a Real Madrid en su carrera por retener la Champions, la copa que tantos años tardó en conquistar. Pero la Premier League lo tiene también como gran protagonista. Ni Liverpool ni Arsenal pueden fiarse de los de Guardiola, que ven en su horizonte dos duros compromisos de visitante: Brighton, primero, y Nottingham Forest luego.

