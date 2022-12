Manchester City le ganó a Liverpool y lo eliminó de la Carabao Cup en un partidazo por los octavos de final

escuchar

Tras el receso por el Mundial Qatar 2022, el fútbol profesional regresó en Inglaterra esta semana con la Carabao Cup y eso incluyó este jueves, entre otros duelos, un partidazo en el Etihad Stadium. Manchester City le ganó por 3-2 a Liverpool y lo eliminó del certamen en un encuentro correspondiente a los octavos de final, con la presencia de varios futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo.

El partido se jugó con intensidad, de arco a arco. Hubo muchas emociones, como sucedió en la mayoría de los encuentros decisivos a partir de los octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar, incluida la final entre la Argentina y Francia, donde luego de igualar 3-3 en los 120 minutos el equipo de Lionel Scaloni gritó campeón en la definición por penales.

A los 10 minutos de juego abrió el marcador para el City el noruego Erling Haaland, que no estuvo en Doha porque su seleccionado no se clasificó. El impiadoso delantero anticipó a su marcador para conectar un envío desde la izquierda del belga Kevin De Bruyne, frustrado con su selección en Qatar, y no perdonó al arquero Caoimhín Kelleher, que atajó en reemplazo del brasileño Alisson, que llegó con su equipo hasta los cuartos de final.

Lo mejor del partido

Diez minutos después llegó la igualdad del portugués Fabio Carvalho, la última joya que incorporó el conjunto dirigido por Jurgen Klopp y que no estuvo en el Mundial, tras renunciar mediante un mensaje de texto. El jugador luso anotó el 1-1, luego de la asistencia de James Milner, que lo encontró en solitario adentro del área grande.

En la segunda etapa, a los 2 minutos, volvió a ponerse al frente en el tablero el equipo que conduce Pep Guardiola. El argelino Riyad Mahrez, que participó de la pretemporada, convirtió el 2-1 tras recibir un cambio de frente de Rodri, reincorporado tras la desilusión con España. El autor del gol enganchó ante su marcador y definió brillantemente. Aunque la alegría duró muy poco.

Darwin Núñez, de Liverpool y una chance de gol ante Manchester City OLI SCARFF - AFP

Un minuto después, el egipcio Mohamed Salah empató el juego tras combinar con el uruguayo Darwin Núñez, que intenta en el City olvidar su desilusión por la temprano eliminación de los charrúas en el Mundial. La dupla de ataque definió una jugada que nació sacando del medio y cuya serie de toques incluyó al propio arquero de los Reds.

Perseverantes, los Citizen recuperaron otra vez la ventaja a los 13, con un cabezazo de neerlandés Nathan Aké, que estuvo en el encuentro por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos que se definió en los penales. De Bruyne fue otra vez el asistidor, con un centro perfecto.

Phil Foden, delantero de Manchester City y una chance perdida Jon Super - AP

Con este triunfo, Manchester City avanzó a los cuartos de final y retomó con éxito la competencia oficial, a días de reiniciarse la Premier League, cuya fecha 17 se desarrollará entre el lunes y miércoles próximos. En el caso del City, donde todavía no se reintegró Julián Álvarez luego del título con el seleccionado argentino, será visitante de Leeds el 28 de este mes.

Para la siguiente instancia de la Carabao Cup también están clasificados Manchester United, Wolverhampton, Southampton, Newcastle, Leicester City, Charlton y Nottingham Forest. Los cruces se determinarán por sorteo.

Jurgen Klopp, DT de Liverpool, y Pep Guardiola, DT de Manchester City, dos de los mejores entrenadores del mundo OLI SCARFF - AFP

LA NACION