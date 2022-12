La Scaloneta. Un homenaje anticipado a la selección campeona del mundo del primer entrenador que tuvieron los caballos de Diego Maradona

escuchar

Hace algo más de un mes, Ignacio Correas cumplió con una rutina de cada noviembre en su trabajo como entrenador de caballos de carrera. Fue a Keeneland, el Maracaná de las ventas, donde se subastaban ejemplares de todo tipo (en entrenamiento, retirados, crías…) y adquirió una potranca de muy buen linaje. En el turf de Estados Unidos, los pura sangre son bautizados cuando ya están próximos a su campaña de pistas y en el caso de esta potra que va camino a los 2 años de vida, todavía le faltaba incluso ser domada. Ahora que llegó al stud ya tiene nombre: La Scaloneta, como se reconoce simpáticamente en las calles a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

“Me gustó, era linda en general”, sintetiza sobre el motivo de la elección el preparador, que posiblemente buscará socios para la aventura cuando desde el año próximo comience a competir. “Apenas la entregó el domador y vino a la caballeriza le reservé el nombre. Fue justo luego de que Argentina le ganara a Croacia la semifinal, la semana pasada, y me pareció simpático. Para mí, es una forma humilde de rendir homenaje a un equipo como hace muchísimo tiempo no teníamos”, revela su decisión este hincha de River que, no obstante, “hace bastante que sigo casi exclusivamente los partidos de la selección argentina”.

Ignacio Correas, en los '90, en medio de Diego Maradona y el actor egipcio Omar Shariff, a los que les entrenó caballos. @IgnacioCorreas

Correas, cuarta generación en la hípica, es el primer entrenador que tuvieron los caballos de Diego Maradona, en la década del 90, en la Argentina. Es un embajador del otro extremo de América desde hace dos décadas y un fanático del seleccionado nacional. Tras emigrar, Nacho le dio grandes triunfos al turf argentino, incluida en 2019 una de las victorias más legendarias en las pistas norteamericanas, con Blue Prize, en la Breeder’s Cup Distaff, el festival anual de carreras más importante de este continente y uno de los Mundiales en la agenda de los grandes caballos.

Desde este año tiene a cargo a una campeona argentina, Didia, invicta en sus manos y con cinco triunfos en fila en su campaña, de los cuales dos fueron con Ignacio, y está por llegarle el tordillo Altazor, que creció en el haras Firmamento, en Sierra de los Padres, pero hasta aquí desarrolló su campaña en Chile. “Ahora me están ofreciendo más caballos chilenos que de Argentina. Igual, siempre estoy con los brazos abiertos”, dice, sonriente.

El título de campeón fue la avena que vino bajo una pata. “Acá en Lexington, donde vivo, es como un pueblo, no hay muchos argentinos. Esto no es Miami, que estaba desbordada de los festejos, pero pude ver todos los partidos tranquilo y quedé muy contento. El nombre de la potranca es como un reconocimiento, porque Argentina venía jugando bien y, en lo personal, no me gustaba todo lo que por mucho tiempo se estuvo diciendo de Messi y de Scaloni. Me representa la forma que tiene de jugar, es un proceso serio, con un DT bien rodeado y un equipo sin escándalos”, aporta su mirada a miles de kilómetros de su tierra. Rodeado de gente de diferentes nacionalizados, asegura: “Acá nadie entiende lo que es La Scaloneta. Es gente de turf, y no asocian a la selección con el nombre”.

Ignacio Correas, el entrenador argentino que está radicado en Estados Unidos hace casi 20 años.

La madre de La Scaloneta se llama Golden State, como el equipo de básquetbol que disputa la NBA en el que brilla Stephen Curry. Tuvo una campaña de dos triunfos en once presentaciones durante los dos años que estuvo en competencia. Nació también en Kentucky en marzo de 2014 y pasó cinco veces por el ring de ventas, tres de esas ocasiones antes de debutar. Su criador, Tally Ho Stud, la vendió en 75.000 dólares en las tradicionales ventas de ese mismo Estado norteamericano y su segundo dueño la revendió en poco más de 93.000 en el Reino Unido, donde inició su campaña en octubre de 2016. La primera de sus victorias la logró en mayo de 2017 allí, en el hipódromo de Redcar, en North Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Al ser repatriada luego de su cuarto cambio de dueño, el otro éxito llegó en el inicio de la primavera boreal de 2018, cuando venció de atropellada en un cotejo de 1100 metros en Parx, en Philadelphia.

El triunfo en Philadelphia de la madre de La Scaloneta

El triunfo de Golden State, la madre de La Scaloneta

Tras el final de su campaña de pistas, en noviembre de 2018 fue subastada por última vez, en 85.000 dólares. Casi el doble de lo que generó en ganancias con sus actuaciones, pero con el convencimiento de que la calidad la lleva en los genes. Desde que se la reservó para la reproducción se registran dos crías, aunque ninguna de ellas en edad de correr todavía. Su padre, More Than Ready, fue una leyenda en la crianza, con récords como padrillo en cuanto a la cantidad de hijos (2118), las crías ganadoras y el número de temporadas (19) consecutivas prestando servicios en hemisferios diferentes. Fue hijo de Southern Halo, uno de los sementales que mayor huella dejó en la hípica argentina en toda la historia. Una celebridad de cuatro patas.

Ahora es el turno de La Scaloneta, con la que Correas se identifica “más allá del cariño especial por Diego, con el que no sólo le entrené sino que compartimos muy lindos momentos”. No hay comparaciones en su relato. Disfrutó de aquellos tiempos, disfruta del campeonato en Qatar 2022 y espera disfrutar de la potranca, con grandes ilusiones, las que acompañan a cada caballo que nace. “Este 2022 fue bueno en lo profesional, podía haber sido mejor, pero no me quejo. Y ya estoy preparando el año próximo, con las mejores expectativas”, avisa. Mientras tanto, en medio de la fría jornada, es tiempo de abrigar bien a La Scaloneta en su box y soñar que acelere como Messi o algunos de los campeones.

