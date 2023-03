Manchester City - Leipzig, por la Champions League: Pep Guardiola, las presiones y las comparaciones con Real Madrid

Manchester City, con Julián Álvarez y Máximo Perrone, recibirá este martes desde las 17 a Leipzig con la obligación de ganar para pasar directamente a cuartos de final de la Champions League después del empate 1-1 de la ida en Alemania. En la previa del encuentro, Pep Guardiola se mostró reflexivo con respecto a la valoración que harán los hinchas de su trabajo.

Guardiola llegó al Manchester en 2016 y solo en la primera participación en la Champions League (2016/17) quedó afuera en octavos de final, luego se despidió tres veces seguidas en cuartos, llegó a la final 2020/21 (que perdió con Chelsea) y en la última temporada fue eliminado en semifinales.

Pep Guardiola les da indicaciones a Bernardo Silva y a Riyad Mahrez en el partido de ida ante Leipzig, por la Champions League 2023 Michael Sohn - AP

¿Sólo sirve ganar la máxima competición europea para lograr un reconocimiento? “Para la opinión pública sí. Eso no significa que esté de acuerdo con ello, pero se nos juzgará por esa competición. En mi primer partido de Champions aquí, en Manchester, me preguntaron si había venido para ganar la Champions. Si entrenase al Real Madrid entendería esa presión, pero por mucho que progresemos eso es algo que no cambiará. Si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a suceder, lo entendería. Pero aquí... No sé” respondió Guardiola.

Manchester está prendido en la pelea de varios frentes. El City sigue vivo en Premier, a cinco puntos del Arsenal, en la FA Cup, donde están en cuartos, y en la Champions. “Es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa... Eso sería bueno”, afirmó Guardiola.

LEICESTER, INGLATERRA - 30 DE JULIO: Erling Haaland de Manchester City celebra con Julian Alvarez durante la final de FA Community Shield entre Manchester City y Liverpool en el King Power Stadium el 30 de julio de 2022 en Leicester, Inglaterra. (Foto de James Gill - Danehouse/Getty Images) James Gill - Danehouse - Getty Images Europe

¿Qué sucedió en la ida entre Leipzig y el City? Igualaron 1 a 1 en la ida de los octavos de final de la Champions. El partido había sido, desde los dominios, un tiempo para cada uno. En la primera etapa, el City jugó mejor y anotó el gol por parte de Riyad Mahrez aprovechando un error del rival. Ya en el segundo, los locales fueron muy superiores en cuanto a juego y actitud. El empate llegó por un gran cabezazo de Gvardiol.

El conjunto de Pep Guardiola no comenzó como se esperaba el ataque final a la ansiada Champions League, más allá de que sus primeros 45 minutos fueron un auténtico monólogo. Pero Erling Haaland tuvo una mala noche frente al arco, tras el descanso se durmió y permitió que el equipo de Marco Rose pasara a comandar el juego, equilibrar el desarrollo y luego el marcador. Y Julián Álvarez ni ingresó.

Lo mejor del partido de ida

Justamente por esa seguidilla de falta de minutos, Guardiola tuvo que responder preguntas que apuntaban a la suplencia de Julián Álvarez, por qué no lo utilizaba demasiado sobre todo desde que volvió de Qatar como campeón del mundo con la selección argentina. “Estuve a punto de poner a Julián en la segunda parte cerca de Erling para ser más agresivos, pero recibimos un gol. “Tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones”, fue su curiosa declaración. Concretamente, Julián hasta ahí había sido suplente en 9 de 15 encuentros, y apenas había ingresado en cinco, dos de ellas, en tiempo agregado. Poco.

“Estoy encantado porque sé que Julián (Álvarez) puede jugar con Haaland. Álvarez es bueno defensivamente y también ofensivamente, su impacto en el juego es brillante”, lo había elogiado el entrenador catalán, pero igual maneja sus tiempos. Analiza mucho cada partido y los futbolistas disponibles propios pero también en función de las características del rival. La de este martes, juegue o no desde el arranque Álvarez, será otra batalla táctica para Pep Guardiola.

