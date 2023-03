Charles Leclerc apuesta al equipo y dice que no quiere tener más participación en la estrategias de Ferrari

escuchar

El arranque de la temporada de la Fórmula 1 para Ferrari fue un dolor de cabeza. Muy lejos de la pelea, el abandono de Charles Leclerc en Bahrein despertó una infinidad de interrogantes y cuestionamientos respecto del nuevo auto de la escudería y de las determinaciones que toman desde el equipo. En ese contexto, el piloto monegasco aseguró que no quiere tomar decisiones a la hora de estar arriba de su auto para tratar de darle pelea a Red Bull y a Aston Martin: “ Espero no tener más participación de la que tengo una vez que estoy en el coche y tomar la decisión de manera más controlada, no creo que éste sea el camino a seguir”, dijo Leclerc en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid.

Uno de los aspectos que más marcó a Ferrari en la temporada anterior fueron los variados y constantes errores de estrategia: Mónaco, Gran Bretaña, Hungría, Zandvoort, e incluso la clasificación de Brasil fueron una prueba de que el equipo parecía nublarse ante situaciones de presión. Los dos pilotos que eran comandados por Mattia Binotto adoptaron formas muy diferente de afrontar esta carencia de los estrategas. Leclerc siguió sin cuestionamientos al equipo, mientas que Sainz buscó confiar más en su instinto para afrontar distintos momentos.

"No ganaremos un mundial si tomo decisiones por mi cuenta en el coche, así no es cómo funciona", Charles Leclerc afp - AFP

“La gente no entiende la poca información que tenemos en el coche sobre toda la situación durante una carrera. Creo firmemente que si mejoramos como equipo y cuando digo como equipo, todos estamos involucrados ”, dijo el piloto monegasco, que no se considera en condiciones de tomar estas decisiones desde dentro del monoplaza y confía en que los estrategas cumplan a partir de ahora con su función.

Y continuó: “Hablando de estrategia, apuntando a la estrategia, será cuando seamos los mejores todos juntos, eso es donde ganaremos el Mundial”, dijo Leclerc, que sabe bien que no sólo el cambio fue con la salida de Binotto y la llegada de Frédéric Vasseur, sino que también Iñaki Rueda que era la cabeza de las estrategias le cedió su lugar a Ravin Jain.

El piloto monegasco parece decidido a no cargarse de responsabilidades extras y le apunta a la comunión con todo el grupo de trabajo: “ No ganaremos un mundial si tomo decisiones por mi cuenta en el coche, así no es cómo funciona. Entonces, en eso, estoy convencido. Así que mantendré este enfoque ”.

Un problema difícil de solucionar: porpoising

El nuevo monoplaza de Ferrari, el SF23, no termina de convencer y lo que sucedió en Bahrein terminó de confirmar que tienen muchísimo trabajo por hacer los ingenieros de la escudería. El fin de semana de Sakhir descubrieron otro problema importante, que ya parecía haberse olvidado a finales de la temporada pasada: “ No era el tipo de porpoising que vimos el año pasado, pero el coche rebotó, eso es así . Fue algo desconcertante, porque obviamente pone bastante nervioso al piloto, así que también lo vimos en sus reacciones”, dijo el piloto de pruebas de Ferrari, Marc Gené, en el podcast F1 Nation.

Fred and C² 🫶 pic.twitter.com/qatCyn285Z — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 9, 2023

Además de los rebotes, Ferrari también sufrió sus ya habituales problemas con el desgaste de los neumáticos: “Para nosotros, un puesto en el podio hubiera sido un muy buen resultado. Desafortunadamente, no fue así, pero antes de la carrera teníamos muy buenas sensaciones. En algunos momentos, incluso con los blandos, que pensamos que eran los más débiles, Charles fue muy competitivo. Luego cuando pusimos los duros, que esperábamos ser todavía más rápidos, nos dimos cuenta de que no estábamos en ninguna parte. Lo que vimos en los test de pretemporada en cuanto a neumáticos, no lo vimos en la carrera”, dijo Marc Gené.

