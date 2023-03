Venta de entradas para ver a la selección argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni: cuándo saldrían y cuál es la traba actual

escuchar

Hay desesperación por ver a la selección. La gente pregunta, indaga, consulta. El boom por el título conseguido en el Mundial de Qatar no se aplacó. El equipo de Lionel Scaloni sigue generando admiración en los hinchas y, claro está, todos quieren estar presentes en los partidos que la Argentina jugará ante Panamá y Curazao en la próxima fecha FIFA, prevista para el 23 y 28 de este mes. Quieren estar cerca de los ídolos lo más posible. Y, para eso, necesitan conseguir un ticket para el estadio Monumental o el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

El primer contacto de los hinchas tras la conquista en el Mundial ante Francia, en aquella emotiva definición por penales luego de empatar 3-3, será el próximo jueves 23 de marzo cuando reciba en el estadio Monumental a Panamá. La Asociación del Fútbol Argentino aún no oficializó desde cuándo y cómo se llevará adelante la venta de tickets, al igual que los precios de los mismos. De todas formas, todo apuntaría a que las entradas salgan a la venta el jueves a las 10 de la mañana, vía una plataforma digital.

La selección de Argentina celebra con sus hinchas tras vencer a Croacia en las semifinales del Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

¿Cuál es el punto en el que todavía no se pusieron de acuerdo y por el que no se anunció la hora en que saldrán a la venta los tickets? El precio. Desde la entidad madre del fútbol argentino saben que la demanda es altísima, pero que tendrán igual una cantidad limitada para expender. Más allá de las reformas realizadas en el Monumental y de la buena capacidad que tendrá el estadio Madre de Ciudades, está claro que no podrán ingresar los casi cinco millones de personas que inundaron Buenos Aires pare recibir a los campeones del Mundo tras la conquista en Qatar.

Lo único concreto, hasta ahora es que las entradas se venderán por la plataforma deportick.com, el mismo en el que se rentan boletos para la exhibición de las tres copas del Mundo que tendrá lugar en La Rural en abril. La impaciencia es grande en los simpatizantes porque cada vez falta menos para el encuentro en Núñez. Los dirigentes de River también están alertas ya que poner la sede del Monumental para la selección también le traerá ganancias. Proyectan ganar aproximadamente cerca de dos millones de dólares.

Los hinchas en la Autopista Lugones a la altura del estadio de River Plate, cuando la selección llegó de Qatar como campeona del mundo Alejandro Guyot - LA NACIÓN

El dilema es si los dirigentes de la AFA terminan poniendo precios acordes o accesibles a la situación económica de nuestro país, o si pretenden darle un valor real para “ver a los campeones del mundo”. ¿Cuál sería el parámetro habitual? La última vez que la AFA vendió entradas para un partido de la Argentina como local fue el 25 de marzo de 2022 en la Bombonera ante Venezuela, por las Eliminatorias. Aquella vez la popular costó $3.900 mientras que la platea tuvo diferentes valores, según la ubicación, de entre $5.500 y $14.500. Debido a que la inflación, es probable que el precio de las mismas haya aumentado considerablemente. Eso desde la economía, pero hay que ver si, además, los dirigentes encabezados por Claudio Chiqui Tapia no pretenden recaudar más todavía.

Los convocados de Scaloni

Los 26 campeones del mundo integran la nómina dada por Lionel Scaloni. Además, también reaparecen algunos futbolistas que, por lesión o decisiones tácticas, no formaron parte del equipo que hizo historia en Medio Oriente, como por ejemplo Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez y Emiliano Buendía.

Partido por la Final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia; Scaloni le dio continuidad a los 26 que estuvieron en Qatar Aníbal Greco - LA NACIÓN

Además, el DT optó por incluir a algunos jóvenes de gran presente, que podrían formar parte de las habituales convocatorias en el futuro inmediato: Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. Con respecto a este último, salió lesionado en el partido que este domingo disputaron Manchester United y Southampton, en el Old Trafford, por la Premier League.

Garnacho, de 18 años, se lesionó un tobillo en el segundo tiempo después de ingresar desde el banco de suplentes. El jugador fue fotografiado saliendo de Old Trafford en muletas y con una bota especial, pero el club inglés todavía no difundió un parte médico oficial. De todas formas, el entrenador Erik Ten Hag se mostró calmo ante la situación y mencionó: “Fue una mala entrada. Creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100%”. Y agregó: “No creo que sea tan grave”.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷



¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023

La nómina completa de los citados por Scaloni

Arqueros : Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano “Dibu” Martínez.

: Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano “Dibu” Martínez. Defensores : Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Lautaro Blanco.

: Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, y Alexis Mac Allister.

: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, y Alexis Mac Allister. Delanteros: Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Paulo Dybala, Emiliano Buendía, Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, Nicolás González y Alejandro “Papu” Gómez.

LA NACION