Manchester City - Liverpool, por la final de la Community Shield: Julián Alvarez hizo el gol del empate

El primer acto de la temporada para Manchester City y el Liverpool trae consigo un título oficial. El duelo por la corona de la Community Shield enfrenta al campeón de la Premier League (el City) con el de la FA Cup (Liverpool).

Julián Álvarez hizo su debut oficial en el Manchester City ingresando desde el banco a los 13 minutos del segundo tiempo, en reemplazo del argelino Riyad Mahrez y para compartir el ataque con el noruego Erling Haaland. Y marcó para su equipo siete minutos después.

El gol de Alexander Arnold

Liverpool se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con una definición desde la puerta del área de Trent Alexander Arnold, que se desmarcó, recibió un pase atrás de Mohamed Salah y le dio de primera. El disparo llegó a rozar levemente en la cabeza de Nathan Aké antes de colarse junto a un palo. Fue el único remate al arco de los dirigidos por Jürgen Klopp en esa etapa, donde el City tuvo tres buenas ocasiones para anotar pero encontró a una defensa y un arquero sólidos.

Los segundos 45 minutos comenzaron con otro revolcón para Adrián en el arco del Liverpool, ante una incómoda resolución de Mahrez dentro del área, mientras Haaland le reclamaba porque se consideraba en una mejor posición. En la insistencia sin profundidad, Pep Guardiola buscó las respuestas en el banco, sumando además a Phil Foden. Enseguida, no obstante, tuvieron dos mano a mano los Reds, con Darwin Núñez, que llevó peligro en las dos primeras pelotas que tocó.

El gol de Julián Álvarez

El tiempo corría, Guardiola se fastidiaba y su equipo no estaba nada fino en los pases en la última parte del campo. Y a 20 minutos del final, el grito con suspenso de Álvarez, que tomó un rebote del arquero, forzado al error por Foden, y el ex delantero millonario la empujó a la red. Aunque el juez inicialmente había anulado la acción, el VAR convalidó el empate al no existir una posición adelantada.