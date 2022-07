Franco Colapinto fue segundo en la carrera sprint de Hungría de la Fórmula 3 y se subió al podio por tercera vez en la temporada

El fin de semana comenzó con un gran resultado para el argentino Franco Colapinto, que llegó segundo en la carrera sprint de la Fórmula 3 disputada en el circuito de Hungaroring. En la primera competencia del Gran Premio de Hungría, cuya final será este domingo, el joven de 19 años luchó por la victoria pese a los problemas que lo aquejaron y se subió al podio por tercera vez en la temporada.

Colapinto, que había sido 11º en la clasificación, largó desde la segunda colocación al invertirse los puestos de salida por el formato que tiene la categoría, y aprovechó su capacidad de manejo en el asfalto húmedo para superar ya en la primera curva al londinense Oliver Goethe para quedar en el primer lugar. Tuvo la intención de hacer diferencias adelante bajo la lluvia, pero un despiste del español David Vidales en ese mismo sector provocó el ingreso del auto de seguridad.

El resumen de la carrera sprint de la Fórmula 3

Relanzada la prueba, Franco intentó sostener el liderazgo ante la presión de Goethe y el franco argelino Isack Hadjar, que lidera el campeonato, pero el argentino se pasó un poco al girar en la tercera curva del décimo giro y el brasileño aprovechó para lograr el sobrepaso. Sobre el final de la competencia, Colapino se mantuvo firme en el sitial de escolta y, además, tomó una distancia tranquilizadora, ya que Hadjar cometió un error y retrocedió al sexto puesto, para luego remontar hasta el cuarto lugar. El indio Kush Maini, entonces, se quedó con la tercera posición.

“Desde la tercera vuelta comencé a tener un problema eléctrico en el auto. Se paraba por completo, no tenía cambios, el acelerador no funcionaba nada por unos segundos y volvía. Así que tuve que hacer varias veces el sistema de apagar el auto por completo y volver a encenderlo, pero mientras iba andando. Lo hice un par de veces cuando entró el safety car, y después empecé a desacelerar un poco para que eso no sucediera tan seguido”, le confió el argentino a Fox Sports.

“Fue una carrera difícil, con el piso húmedo y la pista cambiando tanto, pero estoy contento por haber llegado. No pensé que íbamos a terminar cuando empezamos con estos problemas tan temprano en la carrera. Estoy feliz de haber sumado estos puntos y otro podio”, manifestó el piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR), que este año había logrado subirse al podio también en Imola, Italia, donde consiguió la victoria, y el tercer lugar logrado en Austria. Franco suma 51 de los 64 puntos que tiene su escudería en lo que va del campeonato y está séptimo entre los pilotos, a 53 unidades de Hadjar.

El domingo, a las 5.05 (hora argentina), el argentino largará 11° en la segunda carrera del fin de semana para la Fórmula 3. Tras ello, Colapinto afrontará las últimas tres fechas de la temporada: del 25 al 27 de agosto, la categoría correrá en Bélgica, en el icónico trazado de Spa-Francorchamps; luego irá del 1 al 3 de septiembre a los Países Bajos y el capítulo final será en Monza el fin de semana siguiente, del 8 al 10.

Franco Colapinto está haciendo una muy buena temporada en la Fórmula 3 Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

Con resultados como los que está logrando este año, Franco se ilusiona con crecer en el automovilismo internacional y el sueño de llegar a la Fórmula 1 no parece ninguna quimera. El muchacho de Pilar acelera y va para adelante, aún cuando tiene por delante adversidades con el clima y el auto.