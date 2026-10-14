Manchester City vs. PSG: horario y cómo ver en vivo por TV y plataformas

La segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026/2027 tiene este miércoles un partido estelar entre Manchester City y PSG, dos de los máximos favoritos al título, en el Etihad Stadium de Inglaterra con arbitraje del alemán Sven Jablonski.

El duelo está programado a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

PSG es el actual bicampeón de la Champions League 2026-2027 ALAIN JOCARD - AFP

La previa del partido

Ambos equipos están entre los candidatos a quedarse con la corona, el conjunto inglés por segunda vez y el francés, por tercera ocasión consecutiva porque es el bicampeón defensor.

Esa condición la ratificaron en el comienzo del certamen con una victoria, Manchester City vs. Porto 2 a 0 y PSG ante Slovan Bratislava 6 a 1. Quien se imponga en el duelo llegará a lo más alto de la tabla de posiciones junto a Barcelona, Sporting Lisboa y Arsenal, los tres conjuntos que festejaron por duplicado en el campeonato hasta el momento.

Los entrenadores Enzo Maresca y Luis Enrique tienen a disposición a sus figuras. En los Cityzens se destaca la presencia de Enzo Fernández como titular junto a, entre otros, Erling Haaland. En PSG, en tanto, son de la partida Marquinhos, Vitinha, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Posibles formaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca. PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima 2.06 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.21.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la Champions League 2024/2025, la primera con el nuevo formato, y ganó PSG 4 a 2 como local en la séptima fecha 4 a 2 con goles de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y João Neves y Gonçalo Ramos. El elenco inglés empezó ganando con tantos de Jack Grealish y Erling Haaland.