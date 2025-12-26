Manchester United vs. Newcastle: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026

Este viernes, desde las 17 (horario argentino), Manchester United y Newcastle protagonizan el único partido del Boxing Day de este 2025, esta vez en el marco de la fecha 18 de la Premier League 2025-2026. El encuentro se disputa en el estadio Old Trafford y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Diablos Rojos se ubican en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del certamen inglés con 26 puntos, misma cantidad que Crystal Palace pero con mejor diferencia de gol (+3 contra +2). Vienen de perder 2 a 1 frente al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, por un doblete de Morgan Rogers (Matheus Cunha empató transitoriamente para el equipo dirigido por Ruben Amorim).

Manchester United sigue sin hacer pie bajo la conducción de Ruben Amorim Ian Hodgson - AP

Las Urracas, por su parte, se mantienen en el undécimo puesto tras una floja primera mitad de temporada. Acumulan 23 unidades al igual que Brentford y Fylham, a los que supera en la clasificación general por tener mejor coeficiente de tantos (+1 contra -1 y -2, respectivamente). En la última jornada empataron 2 a 2 con el Chelsea de Enzo Fernández por los goles de Nick Woltemade en dos ocasiones -N- y de Reece James y João Pedro -C-.

Manchester United vs. Newcastle: todo lo que hay que saber

Fecha 18 de la Premier League 2025-2026.

Día : Viernes 26 de diciembre.

: Viernes 26 de diciembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Old Trafford.

: Old Trafford. Árbitro: Anthony Taylor.

Manchester United vs. Newcastle: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 17 (horario argentino) en Manchester, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Newcastle corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.66 contra los 2.76 que se repagan por un hipotético triunfo de Manchester United. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.